إعلان

ضبط 55 ألف قطعة ألعاب نارية في حملات بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

01:06 م 24/02/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نفذت مديرية التموين بسوهاج، بالتعاون مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، حملات مكبرة على أماكن تداول الألعاب النارية، بالتنسيق مع مباحث التموين وشرطة المرافق وحماية المستهلك، وذلك ضمن توجيهات اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، لمواجهة ظاهرة انتشار الألعاب النارية وحماية المواطنين.

وأوضح الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن الحملات أسفرت عن ضبط 55,600 قطعة ألعاب نارية مجهولة المصدر، تشمل ديناميت وصواريخ بأحجام مختلفة، وتم تحرير 10 محاضر جنح لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما تم تحرير 5 محاضر لعدم إعلان عن أسعار اللحوم خلال جولات تفتيشية شملت محلات الجزارة والأسواق والمحلات التجارية والمخازن، مع استمرار الحملات لضبط المخالفات.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار الحملات المكثفة والتصدي لهذه الظاهرة لحماية المواطنين، خصوصًا الأطفال، من المخاطر المرتبطة بالألعاب النارية، مع تكثيف المرور الميداني واتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد المخالفين لضمان ضبط الأسواق وحماية السلامة العامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حملات تموينية سوهاج ألعاب نارية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وفاة إسلام رضا شقيق الفنانة زينة
دراما و تليفزيون

وفاة إسلام رضا شقيق الفنانة زينة
"لطمة على وجه المتشائمين".. إياد نصار: إنتاج مسلسل "صحاب الأرض" قرار جريء
دراما و تليفزيون

"لطمة على وجه المتشائمين".. إياد نصار: إنتاج مسلسل "صحاب الأرض" قرار جريء
"تأشيرة سياحة".. إعلامي يكشف مفاجأة حول عودة حمزة عبدالكريم من برشلونة
رياضة محلية

"تأشيرة سياحة".. إعلامي يكشف مفاجأة حول عودة حمزة عبدالكريم من برشلونة
سبائك ذهب وملايين الرشاوى.. إحالة قيادات سابقة بحيي مصر الجديدة والنزهة
حوادث وقضايا

سبائك ذهب وملايين الرشاوى.. إحالة قيادات سابقة بحيي مصر الجديدة والنزهة
"بالتوفيق".. الزوراء العراقي يعلن انهاء التعاقد مع عماد النحاس
رياضة عربية وعالمية

"بالتوفيق".. الزوراء العراقي يعلن انهاء التعاقد مع عماد النحاس

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان