نفذت مديرية التموين بسوهاج، بالتعاون مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، حملات مكبرة على أماكن تداول الألعاب النارية، بالتنسيق مع مباحث التموين وشرطة المرافق وحماية المستهلك، وذلك ضمن توجيهات اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، لمواجهة ظاهرة انتشار الألعاب النارية وحماية المواطنين.

وأوضح الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن الحملات أسفرت عن ضبط 55,600 قطعة ألعاب نارية مجهولة المصدر، تشمل ديناميت وصواريخ بأحجام مختلفة، وتم تحرير 10 محاضر جنح لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما تم تحرير 5 محاضر لعدم إعلان عن أسعار اللحوم خلال جولات تفتيشية شملت محلات الجزارة والأسواق والمحلات التجارية والمخازن، مع استمرار الحملات لضبط المخالفات.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار الحملات المكثفة والتصدي لهذه الظاهرة لحماية المواطنين، خصوصًا الأطفال، من المخاطر المرتبطة بالألعاب النارية، مع تكثيف المرور الميداني واتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد المخالفين لضمان ضبط الأسواق وحماية السلامة العامة.