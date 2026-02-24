نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تضمن حدوث مشاجرة مستخدم فيها أسلحة بيضاء وترويع المواطنين بمحافظة دمياط.

التحريات في مشاجرة بالسلاح في دمياط

وتبين من الفحص والتحريات أن الواقعة تعود إلى 20 فبراير الجاري، حيث نشبت مشاجرة بين 3 أشخاص أحدهم له معلومات جنائية، وطرف ثان مكون من عنصرين جنائيين، مقيمين بدائرة مركزي شرطة كفر سعد وكفر بطيخ، بسبب خلافات على أولوية البيع في العمل، وتبادلوا خلالها الضرب باستخدام أسلحة بيضاء، دون حدوث إصابات.

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط طرفي المشاجرة، بالإضافة إلى السلاح الأبيض المستخدم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.