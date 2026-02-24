

لا شك في أن طريقة كسر الصيام لا تقل أهمية عن نوعية الطعام، لأن المعدة بعد ساعات الامتناع الطويل عن الأكل تكون في حالة حساسة وتتعرض لاضطراب مفاجئ عند تناول وجبات ثقيلة.



وقال الدكتور شهاب صلاح أخصائي التغذية العلاجية، إن الإفطار الخاطئ يعد من أبرز أسباب الحموضة والانتفاخ وتقلصات القولون خلال رمضان، مشيرا إلى أن كثيرا من الشكاوى الهضمية في الشهر الكريم ترتبط مباشرة باختيارات غذائية غير مناسبة في أول ساعة بعد الأذان.

أطعمة يجب تجنبها بعد الإفطار



وأوضح صلاح في تصريحات لمصروي أن هناك أطعمة بعينها يجب تجنبها مباشرة بعد الإفطار، أبرزها:



1- المقليات



تحتوي على دهون مشبعة مرتفعة تبطئ إفراغ المعدة، ما يسبب الشعور بالثقل وعسر الهضم والحموضة، خاصة بعد صيام طويل.



2- المخللات



غنية بالصوديوم والأملاح، ما يؤدي إلى تهيج جدار المعدة وزيادة الإحساس بالحرقان والعطش الشديد لاحقا.



3- المشروبات الغازية



تسبب تمدد المعدة بالغازات وارتجاع المريء، كما تعيق عملية الهضم الطبيعية بعد الإفطار مباشرة.



4- الحلويات الشرقية



تحتوي على كميات كبيرة من السكر والدهون، ما يؤدي إلى ارتفاع سريع في سكر الدم ثم هبوط مفاجئ، إضافة إلى التخمة والخمول.



5- العصائر الصناعية المركزة



مرتفعة السكر وتزيد إفراز الأحماض بالمعدة، وقد تسبب الانتفاخ والعطش في اليوم التالي.



6- الأطعمة الحارة والشطة



تزيد إفراز حمض المعدة وتفاقم أعراض الحموضة والتهاب المعدة خاصة لدى مرضى القولون.



7- اللحوم الدسمة مباشرة بعد الأذان



مثل اللحوم المقلية أو كثيرة الدهون، إذ تحتاج لجهد هضمي كبير لا تتحمله المعدة فور الصيام.



وأضاف أخصائي التغذية العلاجية أن الطريقة المثلى للإفطار تبدأ بالتمر والماء ثم شوربة دافئة، والانتظار من 10 إلى 15 دقيقة قبل الوجبة الرئيسية، لأن ذلك يساعد المعدة على استعادة نشاط الإنزيمات الهاضمة تدريجيا ويقلل اضطرابات الجهاز الهضمي.



وأشار إلى أن تقسيم الوجبات بين الإفطار والسحور وشرب الماء على فترات، مع تقليل الدهون والسكريات، يقلل بشكل كبير من الحموضة والانتفاخ ويجعل الصيام أكثر راحة.

