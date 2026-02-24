بروتوكول تعاون مشترك بين المجلس القومي للمرأة و"تنظيم الاتصالات"

وقع المجلس القومي للمرأة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بروتوكول تعاون للارتقاء بالخدمات المُقدمة إلى المرأة وتعزيز دورها في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 التي تشمل تعزيز دور المرأة ودمجها في خطط التنمية الشاملة والتحول الرقمي.

وبحسب بيان الجهاز اليوم، أكدت أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار حرص المجلس على تعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لدعم جهود تمكين المرأة المصرية، خاصًة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التمكين الاقتصادي المستدام.

وأشارت إلى أن التعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيسهم في إتاحة فرص تدريب وتأهيل حقيقية للنساء والفتيات، وتنمية مهاراتهن الرقمية، وتعزيز مشاركتهن في سوق العمل، بما يواكب متطلبات التحول الرقمي ورؤية الدولة المصرية للتنمية.

ومن جانبه، أكد محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن هذا التعاون يعكس التزام الجهاز بتبني سياسات الاتحاد الدولي للاتصالات الرامية إلى سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، وتشجيع القيادة النسائية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف شمروخ أن تمكين المرأة تكنولوجيًا ليس مجرد هدف اجتماعي، بل هو ركيزة أساسية لتحقيق التحول الرقمي المنشود، حيث سيسهم البروتوكول في إقامة بيئة رقمية شاملة تتيح للمرأة المصرية كافة الأدوات اللازمة للابتكار والمشاركة الفعالة في سوق العمل.

ويستهدف البروتوكول تبادل الخبرات والتنسيق لضمان نفاذ المرأة إلى الخدمات الرقمية، وإطلاق برامج تدريبية مشتركة في مجالات الأمن السيبراني وريادة الأعمال التكنولوجية، بالإضافة إلى نشر الثقافة الرقمية لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا بين النساء والفتيات.