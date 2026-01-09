إعلان

مدير إدارة وهمي.. قرار عاجل من وكيل صحة بني سويف ضد صيدلي بـ "سمسطا"

كتب : حمدي سليمان

07:39 م 09/01/2026

مديرية صحة في بني سويف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بني سويف – حمدي سليمان:

قرر الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، إحالة أحد الصيادلة العاملين بمخزن الأدوية بإدارة سمسطا الصحية إلى التحقيق، بعد ادعائه صدور قرار بتكليفه مديرًا للإدارة الصحية بمركز سمسطا، دون وجود أي سند رسمي أو قرارات معتمدة من المديرية.

وكان الصيدلي، نشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورًا يفيد بتوليه منصب مدير إدارة سمسطا الصحية، خلفًا للدكتورة رشا خليفة، المدير الحالي، وهو ما يخالف الحقيقة، في ظل عدم صدور أي قرارات رسمية بهذا الشأن.

وأكد الدكتور هاني جميعة، أنه تم التعامل مع الواقعة بشكل فوري، حفاظًا على الانضباط الإداري واحترام القواعد المنظمة للعمل داخل المنظومة الصحية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها، وعدم السماح بأي تجاوزات من شأنها الإضرار باستقرار العمل داخل المنشآت الصحية بالمحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صحة بني سويف هاني جميعة سمسطا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

لا تتجاهل هذه العلامات على البطاطس.. قد تسبب التسمم الغذائي
نصائح طبية

لا تتجاهل هذه العلامات على البطاطس.. قد تسبب التسمم الغذائي

6 صور من حفل زفاف ابنة الفنان منير مكرم
زووم

6 صور من حفل زفاف ابنة الفنان منير مكرم

برد قارس ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة
أخبار مصر

برد قارس ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة
مصر للطيران تعلّق رحلاتها من وإلى أسوان وأبو سمبل لسوء الأحوال الجوية
أخبار مصر

مصر للطيران تعلّق رحلاتها من وإلى أسوان وأبو سمبل لسوء الأحوال الجوية

توجيه عاجل من الكويت لمواطنيها المتواجدين في إيران
شئون عربية و دولية

توجيه عاجل من الكويت لمواطنيها المتواجدين في إيران

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان