مدير إدارة وهمي.. قرار عاجل من وكيل صحة بني سويف ضد صيدلي بـ "سمسطا"

بني سويف – حمدي سليمان:

قرر الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، إحالة أحد الصيادلة العاملين بمخزن الأدوية بإدارة سمسطا الصحية إلى التحقيق، بعد ادعائه صدور قرار بتكليفه مديرًا للإدارة الصحية بمركز سمسطا، دون وجود أي سند رسمي أو قرارات معتمدة من المديرية.

وكان الصيدلي، نشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورًا يفيد بتوليه منصب مدير إدارة سمسطا الصحية، خلفًا للدكتورة رشا خليفة، المدير الحالي، وهو ما يخالف الحقيقة، في ظل عدم صدور أي قرارات رسمية بهذا الشأن.

وأكد الدكتور هاني جميعة، أنه تم التعامل مع الواقعة بشكل فوري، حفاظًا على الانضباط الإداري واحترام القواعد المنظمة للعمل داخل المنظومة الصحية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها، وعدم السماح بأي تجاوزات من شأنها الإضرار باستقرار العمل داخل المنشآت الصحية بالمحافظة.