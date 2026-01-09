إعلان

9 محطات علوية.. الإسكندرية تكشف خريطة ترام الرمل بعد التطوير (صور)

كتب : محمد عامر , محمد البدري

02:37 م 09/01/2026
    خريطة مشروع تطوير ترام الإسكندرية
    محطات ترام الرمل بعد التطوير
    عربات ترام الرمل بعد التطوير
    عربات ترام الرمل بعد التطوير

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

كشفت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، عن خريطة ترام الرمل بعد تطويره ضمن مشروع قومي لتحديث البنية التحتية بالمحافظة، لمواجهة الكثافة السكانية المرتفعة بشرق المدينة والحد من الاختناقات المرورية.

- 9 محطات علوية و14 محطة سطحية

ووفقًا للخريطة، يمر الترام بـ24 محطة، منها 14 محطة سطحية: محطة الرمل، الإبراهيمية، سسبورتنج، كليوباترا، مصطفى كامل، رمسيس، جليم، قصر الصفا، سان ستيفانو، لوران، سيدي بشر، بينما يضم المسار 9 محطات علوية: الأزاريطة، مصطفى زيان، الشاطبي، رشدي، سيدي جابر، الهدايا، الوزارة، الكرنك، باكوس، صفر، شدس، فيكتوريا، بالإضافة إلى محطة واحدة داخل نفق مفتوح هي "الجامعة".

- 14 كم إجمالي طول المسار

ويبلغ إجمالي طول مسار الترام الممتد من محطة الرمل وحتى فيكتوريا 14.106 كم، تتوزع بواقع 7.469 كم مسار سطحي (52%)، و6.361 كم مسار علوي (47%)، و276 متر مسار نفق مفتوح.

ويُسهم المشروع بعد الانتهاء منه في رفع الطاقة الاستيعابية إلى نحو 220 ألف راكب يوميًا، وتقليص زمن الرحلة إلى 33 دقيقة، مع تقليل زمن التقاطر من 9 دقائق إلى 3 دقائق، ما يحقق انتظامًا وكفاءة حقيقية في الخدمة.

- الحد من حوادث مزلقانات الترام

وأكدت المحافظة أن تطوير الترام يساهم في مضاعفة سرعة وكفاءة النقل الجماعي والقضاء على مخاطر حوادث مزلقانات الترام وما تسببت فيه سابقًا من خسائر بشرية ومادية، من خلال توفير وسيلة مواصلات حديثة ومكيفة وآمنة تخفف من معاناة المواطنين، خاصة خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

محافظة الإسكندرية الاختناقات المرورية ترام الرمل

