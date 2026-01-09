أسيوط - محمود عجمي:

عقد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا مع مسئولي إحدى الجمعيات الأهلية بمدينة أسيوط لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية داخل المحافظة، وبحث فرص التوسع في أنشطتها خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها مشروعات إنتاج وتصنيع الألبان دعمًا لمبادرة "كوب لبن لكل طفل"، إلى جانب المشروعات الزراعية والحرف اليدوية والتراثية، بما يعزز الاقتصاد المحلي ويدعم الفئات الأولى بالرعاية.

حضر اللقاء كل من: حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد سويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأبو العيون إبراهيم، رئيس حي شرق أسيوط، ونفيسة عبد السلام، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمحافظة، إضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية ومسئولي الجمعية.

وتناول الاجتماع استعراض فرص التوسع في أنشطة الجمعية وآليات تعزيز التعاون بينها وبين المحافظة، خاصة في مجال منتجات الألبان وتوفيرها بشكل منتظم وآمن، بما يسهم في تحسين الحالة الغذائية للأطفال، لا سيما في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد المحافظ خلال اللقاء دعمه الكامل للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية.

وشدد المحافظ على أهمية المشروعات التي تستهدف تمكين المرأة اقتصاديًا، ودعم الأسر المنتجة، وتوفير فرص عمل حقيقية، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 وتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

كما ناقش الاجتماع عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات إنتاج الألبان ومشتقاتها، والمنتجات الزراعية والمنسوجات، إلى جانب بحث التسهيلات الإدارية والقانونية اللازمة لتيسير تنفيذ المشروعات وتسريع خطط التوسع، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا ويوسع قاعدة المستفيدين.

ووجّه اللواء أبو النصر الجمعية بالمشاركة الفعالة في دعم مدارس ذوي الإعاقة بالمحافظة، والبالغ عددها تسع مدارس، من خلال المساهمة في أعمال التجهيز والتطوير، وتوفير أجهزة العلاج الطبيعي، وإنشاء وحدات للتكامل الحسي، دعمًا للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع.

وعقب اللقاء، تفقد المحافظ عددًا من إدارات الجمعية، واستمع إلى شرح حول آليات العمل وخطط التطوير المستقبلية، فيما أعرب مسئولو الجمعية عن تقديرهم لدعم المحافظ، مؤكدين التزامهم بتنفيذ التوجيهات والتوسع في البرامج التنموية والخدمية خلال المرحلة المقبلة.