بالصور- محافظ أسيوط يتفقد اللمسات النهائية لمعرض الأسر المنتجة بحي غرب

أسيوط - محمود عجمي:

أجرى اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة اللمسات النهائية لأعمال تجهيز وفرش منافذ ووحدات العرض بمعرض الأسر المنتجة المقام أسفل كوبري فيصل بحي غرب مدينة أسيوط، وذلك استعدادًا لافتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتمكين الأسر المنتجة اقتصاديًا، وتعظيم الاستفادة من الأصول والمواقع غير المستغلة، وفي إطار خطة المحافظة لتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

رافق المحافظ خلال جولته عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمحاسب إيهاب عبد الحميد رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات بأسيوط، وممدوح جبر رئيس حي غرب أسيوط، والشيماء عبد المعطي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، ونفيسة عبد السلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

واطمأن محافظ أسيوط على جاهزية منافذ العرض المخصصة لتسويق منتجات الأسر المنتجة، ومستوى التشطيبات النهائية، وتناسق أعمال الفرش والتجهيز، وتوزيع مساحات العرض الخاصة بالحرف اليدوية والمنتجات التراثية والسلع المحلية، موجهًا بضرورة الالتزام بالمعايير الجمالية والتنظيمية، وتقديم المعرض في صورة حضارية تليق بالمواطنين وتسهم في زيادة الإقبال ودعم حركة البيع.

وشدد اللواء الدكتور هشام أبو النصر على ضرورة مراعاة اشتراطات السلامة والحماية المدنية، بما يضمن تشغيل المعرض بكفاءة منذ اليوم الأول للافتتاح، والحفاظ على استدامة المشروع وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي منه.

وأكد محافظ أسيوط أن المعرض الدائم أسفل كوبري فيصل يأتي في إطار رؤية المحافظة لتحويل المساحات غير المستغلة إلى منافذ تنموية وخدمية مستدامة، تسهم في توفير فرص عمل حقيقية ودعم الاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم للأسر المنتجة دون تحميلهم أية أعباء مالية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز ثقافة العمل والإنتاج.

وأوضح المحافظ أن المشروع يمثل إضافة نوعية لمنظومة دعم الحرف والصناعات الصغيرة بالمحافظة، ويسهم في الحفاظ على التراث الحرفي، وفتح أسواق دائمة لتسويق منتجات الأسر المنتجة على مدار العام، بدلًا من الاقتصار على المعارض الموسمية.

وفي ختام الجولة، وجّه المحافظ بمتابعة الأعمال أولًا بأول، وسرعة تلافي أية ملاحظات، مؤكدًا أن افتتاح المعرض سيتم خلال الأيام المقبلة عقب التأكد من الجاهزية الكاملة، ليكون نافذة دائمة لدعم الإنتاج المحلي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للأسر المشاركة.