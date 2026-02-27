انطلقت صباح اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالسويس، والتي تُجرى على مقعد النقيب ونصف مقاعد مجلس النقابة، بمقر النقابة بشارع 23 يوليو. وتستمر عملية التصويت حتى الخامسة مساءً، مع توقف قصير من الساعة 12 ظهراً حتى 1 ظهراً لأداء صلاة الجمعة.

تنافس على مقعد النقيب ومقاعد مجلس النقابة

ويتنافس على منصب نقيب السويس مرشحان، هما حافظ عوض النقيب الحالي، وتامر حسن عضو مجلس النقابة السابق. كما تتنافس 24 مرشحًا على 7 مقاعد لمجلس النقابة، إلى جانب اختيار أعضاء مجلس الشعب الهندسية بالنقابة العامة لكل عضو وفق شُعبته.

10 آلاف مهندس لهم حق التصويت

تضم الجمعية العمومية للسويس نحو 10 آلاف مهندس لهم حق التصويت، فيما تُجرى الانتخابات تحت إشراف هيئة قضايا الدولة لضمان الشفافية والنزاهة الكاملة.

تفاصيل المنافسة في الشعب الهندسية

- شعبة الكهرباء: 5 مرشحين يتنافسون على مقعدين، وهم محمد حسن عبد العليم، عماد علي، أحمد سعد بكري، أحمد عماد سعد، وكريم محمود.

- شعبة البترول والتعدين: 4 مرشحين على مقعدين، وهم د. رنا جمال، محمد مصطفى، محمد عبد السلام الشاذلي، حمدي نور.

- شعبة المدني: 4 مرشحين على مقعدين، وهم أيمن رزق الله، أشرف عبدالله، شريف مسلم، أحمد شعبان.

- شعبة الميكانيكا: مقعد واحد يتنافس عليه 3 مرشحين، وهم يسري ياسر، صلاح فرحان، أحمد نصر.

فرز الأصوات والإعادة المحتملة

من المقرر أن يبدأ فرز الأصوات مباشرة بعد انتهاء عملية التصويت. وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على مقعد النقيب على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، ستُجرى جولة إعادة بين المرشحين يوم الجمعة 6 مارس، بالتزامن مع انتخابات اختيار النقيب العام.