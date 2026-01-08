نظم قسم طب وجراحة العيون بمستشفى سوهاج الجامعي ورشة عمل مجمعة لجراحات القنوات الدمعية، استهدفت علاج مرضى انسداد القنوات الدمعية والتهاب الكيس الدمعي، وأسهمت في إجراء 20 عملية كيس دمعي مع زرع أنابيب داخل القنوات الدمعية، والتي تعد من العمليات الدقيقة وذلك علي مدار يوم واحد.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن الجامعة تواصل دعمها الكامل للقطاع الطبي والمستشفيات الجامعية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالقضاء على قوائم الانتظار وتخفيف العبء عن المرضى، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب في تقديم خدمات طبية متخصصة ودقيقة وفق أعلى معايير الجودة.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، أن العمليات بدأت في تمام الساعة ٧ صباحًا واستمرت حتى 3 بعد الظهر، وتراوحت أعمار المرضى بين 3 سنوات و65 سنة، حيث اقيمت الورشة بحضور الدكتور جمال عبد اللطيف رضوان عميد كلية الطب الأسبق ورئيس القائمة الجراحية، وذلك تحت إشراف أطباء وحدة تجميل العيون بالقسم برئاسة الدكتور علي محمود إسماعيل الأستاذ المتفرغ بالقسم

وأشار الدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى أنه بجانب الفريق الجراحي بقسم العيون شارك في تنفيذ تلك العمليات عشرة من أطباء التخدير تحت إشراف الدكتور فوزي عباس رئيس القسم وبرئاسة ومشاركة الدكتور الحداد موسي، وذلك نظرًا لدقة هذه الجراحات واحتياجها لمتابعة طبية دقيقة، مشيراً الى ان تم توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح هذه الجراحات، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير مكافحة العدوى لضمان أقصى درجات الأمان والسلامة للمرضى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور الأحمدي حمد السمان رئيس قسم طب وجراحة العيون، أن جميع العمليات أُجريت بنجاح تام بفضل التناغم والتعاون الكامل بين الجراحين وأطباء التخدير وهيئة التمريض والعاملين، حيث شملت القائمة مرضى التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة والقسم المجاني، وذلك في إطار الدور المجتمعي والإنساني الذي يقوم به المستشفيات الجامعية لخدمة مختلف فئات المجتمع.

ضم الفريق الجراحي من قسم العيون الدكتور الأحمدي السمان، والدكتور عمرو منير ، والدكتور إسلام عوني والدكتور هيثم رشدان والأطباء اسراء احمد، وسارة أحمد، وأحمد حلمي، وأحمد حمدي، ويونس شعبان، والسيد محمد، وكرلس ناصر، وفريق التخدير الأطباء شريف صلاح، وميرل نصرى، وعبدالله طارق، واحمد رشدي ، ونورهان عادل وأمنية عادل، وأحمد عنبر، وأحمد مدحت، وفريق التمريض امينه احمد، وسماح احمد، وسمر نظير، واسماء ممدوح، وجيهان عبد الرؤوف، وخطاب محمود، ومصطفى خلف.