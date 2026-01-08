إعلان

في يوم واحد.. إجراء 20 جراحة دقيقة للقنوات الدمعية بمستشفى سوهاج الجامعي

كتب : عمار عبدالواحد

01:33 م 08/01/2026

الفريق الطبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نظم قسم طب وجراحة العيون بمستشفى سوهاج الجامعي ورشة عمل مجمعة لجراحات القنوات الدمعية، استهدفت علاج مرضى انسداد القنوات الدمعية والتهاب الكيس الدمعي، وأسهمت في إجراء 20 عملية كيس دمعي مع زرع أنابيب داخل القنوات الدمعية، والتي تعد من العمليات الدقيقة وذلك علي مدار يوم واحد.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن الجامعة تواصل دعمها الكامل للقطاع الطبي والمستشفيات الجامعية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالقضاء على قوائم الانتظار وتخفيف العبء عن المرضى، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب في تقديم خدمات طبية متخصصة ودقيقة وفق أعلى معايير الجودة.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، أن العمليات بدأت في تمام الساعة ٧ صباحًا واستمرت حتى 3 بعد الظهر، وتراوحت أعمار المرضى بين 3 سنوات و65 سنة، حيث اقيمت الورشة بحضور الدكتور جمال عبد اللطيف رضوان عميد كلية الطب الأسبق ورئيس القائمة الجراحية، وذلك تحت إشراف أطباء وحدة تجميل العيون بالقسم برئاسة الدكتور علي محمود إسماعيل الأستاذ المتفرغ بالقسم

وأشار الدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى أنه بجانب الفريق الجراحي بقسم العيون شارك في تنفيذ تلك العمليات عشرة من أطباء التخدير تحت إشراف الدكتور فوزي عباس رئيس القسم وبرئاسة ومشاركة الدكتور الحداد موسي، وذلك نظرًا لدقة هذه الجراحات واحتياجها لمتابعة طبية دقيقة، مشيراً الى ان تم توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح هذه الجراحات، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير مكافحة العدوى لضمان أقصى درجات الأمان والسلامة للمرضى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور الأحمدي حمد السمان رئيس قسم طب وجراحة العيون، أن جميع العمليات أُجريت بنجاح تام بفضل التناغم والتعاون الكامل بين الجراحين وأطباء التخدير وهيئة التمريض والعاملين، حيث شملت القائمة مرضى التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة والقسم المجاني، وذلك في إطار الدور المجتمعي والإنساني الذي يقوم به المستشفيات الجامعية لخدمة مختلف فئات المجتمع.

ضم الفريق الجراحي من قسم العيون الدكتور الأحمدي السمان، والدكتور عمرو منير ، والدكتور إسلام عوني والدكتور هيثم رشدان والأطباء اسراء احمد، وسارة أحمد، وأحمد حلمي، وأحمد حمدي، ويونس شعبان، والسيد محمد، وكرلس ناصر، وفريق التخدير الأطباء شريف صلاح، وميرل نصرى، وعبدالله طارق، واحمد رشدي ، ونورهان عادل وأمنية عادل، وأحمد عنبر، وأحمد مدحت، وفريق التمريض امينه احمد، وسماح احمد، وسمر نظير، واسماء ممدوح، وجيهان عبد الرؤوف، وخطاب محمود، ومصطفى خلف.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الفريق الطبي جراحة دقيقة للقنوات الدمعية مستشفى سوهاج الجامعي قسم طب وجراحة العيون

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

سعر اليورو ينخفض مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر اليورو ينخفض مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
4 خضروات تحارب نزلات البرد وتقوي المناعة.. احرص على تناولها
نصائح طبية

4 خضروات تحارب نزلات البرد وتقوي المناعة.. احرص على تناولها
60 دقيقة رعب لرجل وست ستات.. تفاصيل نجاة 7 أرواح من موت محقق بالمنوفية
أخبار المحافظات

60 دقيقة رعب لرجل وست ستات.. تفاصيل نجاة 7 أرواح من موت محقق بالمنوفية
نجاة منقوصة حروب الجسد تطارد السودانيات من الفاشر إلى ليبيا
حكايات الناس

نجاة منقوصة حروب الجسد تطارد السودانيات من الفاشر إلى ليبيا
30 عملا فنيا.. خريطة مسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)
مسرح و تليفزيون

30 عملا فنيا.. خريطة مسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

30 عملا فنيا.. خريطة مسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)
رغم انخفاضه عالميا.. سعر الذهب يرتفع اليوم في مصر
زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية