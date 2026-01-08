اللجنة المركزية لاستجابة حلب: الحكومة حريصة على تأمين خروج المدنيين

أعلنت اللجنة المركزية لاستجابة حلب، عن تخصيص عيادات متنقلة قرب مراكز الإيواء لتلبية احتياجات النازحين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود.

وقالت اللجنة المركزية لاستجابة حلب، في بيان الخميس، إنه خصص أكثر من 80 حافلة لنقل النازحين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود إلى مراكز الإيواء.

وأكدت اللجنة المركزية أنه تم فتح 10 مراكز إيواء للنازحين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود، مؤكدًة أن وزارة الصحة شكلت غرفة طوارئ للتعامل مع الأحداث الأمنية في حلب.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة وفرت الأطباء والأدوية والمستلزمات الطبية لتلبية كل احتياجات النازحين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود، قائلة: "أن الحكومة السورية حريصة على تأمين خروج المدنيين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود".

واتهمت اللجنة المركزية لاستجابة حلب، قوات قسد بعدم السماح بدخول الصليب الأحمر والهلال الأحمر لإجلاء ذوي الاحتياجات الخاصة من حيي الأشرفية والشيخ مقصود.

ولفت إلى أنهم وفروا أكثر من 3 عيادات متنقلة وجهزنا مراكز لغسيل الكلي قرب مراكز إيواء النازحين من حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

وأوضحت أن مديرية النقل عملت على تأمين وسائل لنقل الخارجين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود والذين بلغ عددهم 142 ألفا، موضحة، مؤكدة أن وزارة الداخلية تعمل على توفير البيئة الآمنة لأهالي مدينة حلب.