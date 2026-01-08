إعلان

نجيب ساويرس: التضييق على الحريات سيقتل الإبداع

كتب : مصراوي

08:45 م 08/01/2026
كتب- محمد لطفي:

تصوير- أحمد مسعد:

انطلق قبل قليل، الحفل الختامي السنوي لـ"جائزة ساويرس الثقافية" في دورتها الحادية والعشرين، التي تنظمها مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بقاعة إيوارت التذكارية في مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وخلال كلمته؛ داعب رجل الأعمال نجيب ساويرس، الدكتور محمد أبوالغار، مؤكدًا أنه سبقه في طرح كل الأفكار التي كان ينوي الحديث عنها خلال كلمته، قائلًا: "هذه الجائزة عجزتنا ولا أصدق مرور أكثر من 20 عامًا على تدشينها".

وأضاف "ساويرس": ما يميز مصر بشكل عام هو ثقافتها، وهو سر غيرة البعض منها، ومحاولة التلزيق في الشخصيات الثقافية والفنية بها.

وتابع نجيب ساويرس: التضييق على الحريات سيقتل الإبداع، وسيؤدي إلى هبوط مستوى الفنون، مطالبًا بمزيد من الحريات وفتح آفاق أكثر.

وتواصل جائزة ساويرس الثقافية، منذ انطلاقها، دورها في دعم الإبداع الأدبي والفني واكتشاف الأصوات الجديدة، حيث شهدت خلال عقدين من تاريخها مشاركة آلاف المبدعين المصريين من مختلف الأعمار والخلفيات، وتم تكريم أكثر من 300 كاتب وأديب عن أعمالهم المتميزة. وفي الدورة الحادية والعشرين، سيتم الإعلان عن الفائزين من بين نحو 750 عملًا أدبيًا تقدّم في فروع الجائزة، ما يعكس استمرار الجائزة كمنصة رائدة للاحتفاء بالإبداع وتشجيع الأجيال الجديدة على استلهام قوة الكلمة والفن في إحداث التغيير الثقافي والاجتماعي.

جائزة ساويرس الثقافية مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية نجيب ساويرس

