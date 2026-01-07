ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على شخصين لاتهامهما بإصابة شابين بطعنات نافذة، عقب نشوب مشاجرة داخل ملعب كرة قدم بقرية المنشأة الصغرى التابعة لدائرة مركز شرطة كفر شكر.

كانت قرية المنشأة الصغرى قد شهدت واقعة مؤسفة، أسفرت عن إصابة شابين إثر مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، حيث تم إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية بالحادث.

وتلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، يفيد بورود بلاغ بحدوث مشاجرة وإصابة شخصين بطعنات.

وكشفت التحريات التي قادها المقدم محمد عماد، أن مشادة كلامية نشبت بين 4 طلاب بالثانوية العامة داخل ملعب كرة قدم بقرية المنشأة الصغرى، تطورت إلى تشابك بالأيدي، حيث أخرج أحدهم سلاحًا أبيض «مطواة»، وأسفر ذلك عن إصابة أحد الشابين بطعنة في القدم وحالته مستقرة، فيما أصيب الآخر بطعنة نافذة بالبطن، وتم نقله لإجراء عملية جراحية.

وعقب تقنين الإجراءات، وبمشاركة النقيب زياد هاشم، والنقيب أحمد عبدالحفيظ الخولي، والنقيب أحمد عاطف، والنقيب إياد، معاوني رئيس المباحث، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.