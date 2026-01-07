إعلان

من ركلة كرة إلى طعنة مطواة.. كيف انتهت مباراة كرة قدم بجراحة عاجلة لشاب؟

كتب : أسامة عبدالرحمن

03:42 م 07/01/2026

عملية جراحية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على شخصين لاتهامهما بإصابة شابين بطعنات نافذة، عقب نشوب مشاجرة داخل ملعب كرة قدم بقرية المنشأة الصغرى التابعة لدائرة مركز شرطة كفر شكر.

كانت قرية المنشأة الصغرى قد شهدت واقعة مؤسفة، أسفرت عن إصابة شابين إثر مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، حيث تم إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية بالحادث.

وتلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، يفيد بورود بلاغ بحدوث مشاجرة وإصابة شخصين بطعنات.

وكشفت التحريات التي قادها المقدم محمد عماد، أن مشادة كلامية نشبت بين 4 طلاب بالثانوية العامة داخل ملعب كرة قدم بقرية المنشأة الصغرى، تطورت إلى تشابك بالأيدي، حيث أخرج أحدهم سلاحًا أبيض «مطواة»، وأسفر ذلك عن إصابة أحد الشابين بطعنة في القدم وحالته مستقرة، فيما أصيب الآخر بطعنة نافذة بالبطن، وتم نقله لإجراء عملية جراحية.

وعقب تقنين الإجراءات، وبمشاركة النقيب زياد هاشم، والنقيب أحمد عبدالحفيظ الخولي، والنقيب أحمد عاطف، والنقيب إياد، معاوني رئيس المباحث، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عملية جراحية مباراة كرة قدم حادث طعن القليوبية مشاجرة مركز شرطة كفر شكر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

مشاورات مصرية عمانية لبحث الأوضاع في غزة واليمن والسودان
شئون عربية و دولية

مشاورات مصرية عمانية لبحث الأوضاع في غزة واليمن والسودان
تشييع جثمان المطرب ناصر صقر من مسجد السيدة نفيسة
زووم

تشييع جثمان المطرب ناصر صقر من مسجد السيدة نفيسة
بين زفة العروس وفرحة البرلمان.. تفاصيل سقوط 19 ضحية في كارثة على دائري
أخبار المحافظات

بين زفة العروس وفرحة البرلمان.. تفاصيل سقوط 19 ضحية في كارثة على دائري
لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن 17 شارعًا بالجيزة الجمعة
أخبار مصر

لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن 17 شارعًا بالجيزة الجمعة

إيران تهدد بهجوم استباقي بعد تصريحات ترامب
شئون عربية و دولية

إيران تهدد بهجوم استباقي بعد تصريحات ترامب

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير عاجل لـ"سلامة الغذاء".. سحب 5 دفعات من ألبان الأطفال بالسوق
مصادر: إعلان أسماء الـ28 نائبًا المعينين بقرار رئيس الجمهورية غدًا
حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. فرص لأمطار ونشاط رياح