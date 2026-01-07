بين زفة العروس وفرحة البرلمان.. تفاصيل سقوط 19 ضحية في كارثة على دائري

حرص اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على مشاركة الإخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، في مشهد يعكس روح المحبة والتلاحم الوطني بين أبناء المحافظة.

وقام محافظ أسوان بتوزيع كروت تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إلى جانب تقديم الهدايا للأطفال، وذلك بمختلف كنائس طوائف الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيلية على مستوى المحافظة.

كما حرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال وسط أجواء من البهجة والسعادة، عكست روح المشاركة والتآخي التي يتميز بها المجتمع الأسواني.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أن محافظة أسوان تولي اهتمامًا كبيرًا بتهيئة الأجواء الاحتفالية أمام الإخوة الأقباط خلال الأعياد والمناسبات الدينية، من خلال تكثيف أعمال النظافة العامة بمحيط الكنائس، وتعزيز جهود الإنارة والتجميل والتطوير، فضلًا عن إعداد وتجهيز الحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال الأسر والاحتفال بالأعياد في بيئة آمنة وممتعة.

وأشار محافظ أسوان إلى أن مشاهد التلاحم المجتمعي التي تشهدها المحافظة في مثل هذه المناسبات تؤكد عمق أواصر المحبة والأخوة بين أبناء الشعب الواحد، وأن المصريين يمثلون نسيجًا وطنيًا واحدًا، تجمعهم قيم التعايش والسلام والعمل المشترك من أجل رفعة وطنهم الغالي مصر.