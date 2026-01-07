إعلان

رسائل حب وهدايا رئاسية.. محافظ أسوان يدخل البهجة على قلوب الأطفال بالكنائس

كتب : إيهاب عمران

01:42 م 07/01/2026
    المحافظ وراعى الكنيسة والاطفال امام كنيسة الكاثوليك
    محافظ أسوان مع الأطفال داخل الكنيسة
    محافظ أسوان يوزع هدايا على الأطفال بالكنائس
    محافظ أسوان يهنأ راعى كنيسة الكاثوليك بالعيد
    محافظ أسوان يوزع هدايا على الأطفال بكنيسة السدة مريم
    محافظ أسوان يوزع هدايا عيد الميلاد المجيد
    محافظ أسوان يوزع هديا على الأطفال المحتفلين فى الكنائس
    محافظ أسوان يوزع هدايا بمناسبة عيد الميلاد

حرص اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على مشاركة الإخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، في مشهد يعكس روح المحبة والتلاحم الوطني بين أبناء المحافظة.

وقام محافظ أسوان بتوزيع كروت تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إلى جانب تقديم الهدايا للأطفال، وذلك بمختلف كنائس طوائف الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيلية على مستوى المحافظة.

كما حرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال وسط أجواء من البهجة والسعادة، عكست روح المشاركة والتآخي التي يتميز بها المجتمع الأسواني.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أن محافظة أسوان تولي اهتمامًا كبيرًا بتهيئة الأجواء الاحتفالية أمام الإخوة الأقباط خلال الأعياد والمناسبات الدينية، من خلال تكثيف أعمال النظافة العامة بمحيط الكنائس، وتعزيز جهود الإنارة والتجميل والتطوير، فضلًا عن إعداد وتجهيز الحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال الأسر والاحتفال بالأعياد في بيئة آمنة وممتعة.

وأشار محافظ أسوان إلى أن مشاهد التلاحم المجتمعي التي تشهدها المحافظة في مثل هذه المناسبات تؤكد عمق أواصر المحبة والأخوة بين أبناء الشعب الواحد، وأن المصريين يمثلون نسيجًا وطنيًا واحدًا، تجمعهم قيم التعايش والسلام والعمل المشترك من أجل رفعة وطنهم الغالي مصر.

