أقباط كفر الشيخ يحتلفون بقداس عيد الميلاد المجيد- صور

كتب : مصراوي

02:38 ص 07/01/2026
كفر الشيخ- إسلام عمار:

أقامت كاتدرائية الشهيد مارمينا العجايبي والقديس البابا كيرلس السادس بكفر الشيخ، قداس عيد الميلاد المجيد، ضمن احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

كان اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ، قد شهد الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بكنيسة الشهيدة دميانة بمدينة كفرالشيخ، نائبًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما قدم المحافظ التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية الجديدة.

كان في استقبال محافظ كفرالشيخ نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفرالشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة ببلقاس، وعدد من الآباء الكهنة ورجال الدين المسيحي والإسلامي، وسط ترحيب كبير بمشاركة المحافظ في هذه المناسبة.

القداس في كفر الشيخ كفر الشيخ عيد الميلاد عيد الميلاد 2026

إعلان