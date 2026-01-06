"مش مجنون وكان بيصلي".. نجل ضحية المنوفية يكشف مفاجأة عن المتهم بقتل والدته

خيم الحزن على محيط مشرحة مستشفى بنها، اليوم الثلاثاء، حيث تحولت المنطقة إلى ساحة للبكاء والعويل مع بدء خروج جثامين ضحايا حريق مصحة علاج الإدمان الخاصة، التي شهدت فاجعة مروعة مساء أمس الاثنين.

توافدت أسر الضحايا منذ الصباح الباكر، حيث وقفوا لساعات طويلة في ترقب بانتظار استلام جثامين ذويهم، وسيطرت حالة من الصدمة والانهيار التام على الأهالي، الذين تعالت صرخاتهم عقب تأكيد وفاة أبنائهم الذين دخلوا المصحة من أجل العلاج من الإدمان.

في سياق متصل، كشفت مديرية الصحة بالقليوبية، في بيان رسمي، تفاصيل الحادث الأليم؛ حيث ورد بلاغ مساء أمس الاثنين بنشوب حريق داخل أحد مراكز علاج الإدمان الخاصة "المرخصة" بنطاق المحافظة.

وأوضح البيان أن الحريق أسفر عن وفاة 7 من النزلاء متأثرين بإصاباتهم، فيما نُقل 11 مصاباً يعانون من حالات اختناق نتيجة استنشاق الدخان الكثيف إلى مستشفيي بنها التعليمي والجامعي لتلقي الرعاية اللازمة.

وأكدت مديرية الصحة، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة مستشفيات المحافظة للتعامل مع أي حالات طارئة.

من جانبه، صرح الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بأن المديرية تتابع الموقف لحظة بلحظة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد الشلقاني على اتخاذ عدة إجراءات مشددة، شملت: تقديم كافة الرعاية الطبية الفائقة للمصابين في المستشفيات، وتكليف لجان فنية وقانونية متخصصة للتحقيق الفوري في أسباب الحريق وملابساته، والتواصل المباشر مع أسر المتوفين والمصابين لتقديم الدعم اللازم لهم في هذه المحنة.

