لاتجاره في المخدرات.. السجن 7 سنوات لصاحب محل ملابس في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "ا.ر.ا" بالسجن المشدد 7 سنوات، وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المخدر المضبوط والسلاح الابيض، وذلك لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محجوب العباسي رئيس المحكمة، وعضوية المستشار رامى سعد طبيخه والمستشار شريف عبد المنعم هجرس، وبسكرتارية سعيد عبد العظيم يعقوب.

تعود وقائع القضية المقيدة برقم 16532 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة مينا البصل، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات أنه عقب صدور إذن من النيابة العامة بضبط المتهم "ا.ر.ا" صاحب محل ملابس، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، جرى تنفيذ الإذن وتم ضبطه وبحوزته حقيبة يد.

وبتفتيش الحقيبة عثر بداخلها على 9 طرب حشيش، كما عثر بحوزته على سلاح أبيض مطواة، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

تحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الاسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.