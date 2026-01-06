إعلان

لاتجاره في المخدرات.. السجن 7 سنوات لصاحب محل ملابس في الإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

02:37 م 06/01/2026

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "ا.ر.ا" بالسجن المشدد 7 سنوات، وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المخدر المضبوط والسلاح الابيض، وذلك لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محجوب العباسي رئيس المحكمة، وعضوية المستشار رامى سعد طبيخه والمستشار شريف عبد المنعم هجرس، وبسكرتارية سعيد عبد العظيم يعقوب.

تعود وقائع القضية المقيدة برقم 16532 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة مينا البصل، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات أنه عقب صدور إذن من النيابة العامة بضبط المتهم "ا.ر.ا" صاحب محل ملابس، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، جرى تنفيذ الإذن وتم ضبطه وبحوزته حقيبة يد.

وبتفتيش الحقيبة عثر بداخلها على 9 طرب حشيش، كما عثر بحوزته على سلاح أبيض مطواة، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

تحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الاسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة جنايات الإسكندرية السجن 7 سنوات لصاحب محل ملابس معاقبة تاجر بالسجن لاتجاره في المخدرات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

تقديرًا لتضحياتهم.. صرف تعويضات مالية لأسر شهداء ومصابي الحروب السابقة
أخبار مصر

تقديرًا لتضحياتهم.. صرف تعويضات مالية لأسر شهداء ومصابي الحروب السابقة
رمضان 2026.. يسرا اللوزي بطلة مسلسل "كان ياما كان" أمام ماجد الكدواني
زووم

رمضان 2026.. يسرا اللوزي بطلة مسلسل "كان ياما كان" أمام ماجد الكدواني
الشيخ أحمد خليل: الزواج الثاني قد يصبح حراماً والإخفاء عن الزوجة إثم في
أخبار

الشيخ أحمد خليل: الزواج الثاني قد يصبح حراماً والإخفاء عن الزوجة إثم في
رويترز: وزير الخارجية الإسرائيلي يزور أرض الصومال
شئون عربية و دولية

رويترز: وزير الخارجية الإسرائيلي يزور أرض الصومال
"مش مجنون وكان بيصلي".. نجل ضحية المنوفية يكشف مفاجأة عن المتهم بقتل والدته
أخبار المحافظات

"مش مجنون وكان بيصلي".. نجل ضحية المنوفية يكشف مفاجأة عن المتهم بقتل والدته

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يرتفع في بداية تعاملات اليوم في مصر
الايجار القديم.. شروط الحكومة لتخصيص الوحدات البديلة
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع.. وتحذر من برودة شديدة ليلًا
دخلوا للعلاج فخرجوا جثثًا ومصابين. . ماذا جرى في مصحة بنها؟ (تغطية خاصة)- مُحدث