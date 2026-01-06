الدقهلية – رامي محمود:

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أهمية الإسراع في معدلات تنفيذ أعمال تطوير قصر ثقافة المنصورة، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية المعتمدة والجداول الزمنية المحددة، مشددًا على ضرورة خروج المشروع بالشكل الحضاري اللائق بالمكانة التاريخية والثقافية للمحافظة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها المحافظ، اليوم الثلاثاء، لمتابعة سير الأعمال الجارية بقصر الثقافة، يرافقه الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية على مستوى المحافظة.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن قصر ثقافة المنصورة يُعد أحد أهم الصروح الثقافية بالمحافظة، ويمثل رمزًا للتنوير والإبداع، مؤكدًا أن أعمال التطوير تستهدف إعادة إحياء هذا الصرح الثقافي بما يتناسب مع قيمته التاريخية ودوره المجتمعي.

وأوضح أن المرحلة الأولى من مشروع التطوير تشمل رفع كفاءة القاعة الكبرى للمسرح، وقاعة كبار الزوار، والمداخل الرئيسية، إلى جانب تطوير الحديقة المحيطة بالمبنى، وأعمال الإضاءة الداخلية والخارجية، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية العامة للمكان.

وشدد اللواء طارق مرزوق على ضرورة أن يكون قصر الثقافة نموذجًا يُحتذى به من حيث التصميم والمظهر الخارجي، ليعكس ريادة الدقهلية الثقافية، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية والدورية، بما في ذلك الزيارات المفاجئة، لضمان جودة التنفيذ وسرعة الإنجاز.

كما أشار المحافظ إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم الثقافة والفنون، لافتًا إلى حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لإنهاء المشروع في التوقيتات المحددة، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في المشهد الثقافي والفني بمحافظة الدقهلية.