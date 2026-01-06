إعلان

بالأنوار والورود.. كنائس جنوب سيناء تفتح أبوابها لقداس الميلاد وسط تأمين مكثف

كتب : رضا السيد

11:43 ص 06/01/2026
    كنيسة مارجرجس الروماني و مارمينا العجايبى
    كنيسة رأس سدر
    الاستعداد لعيد الميلاد
    عيد الميلاد
    الاستعدادات
    اأنوار
    الكنيسة
    تزين لكنائس

جنوب سيناء – رضا السيد:

تزينت كنيسة مارجرجس الروماني و مارمينا العجايبى بمدينة رأس سدر، بالأنوار والورود، استعدادًا لاستقبال زوارها للمشاركة في قداس عيد الميلاد المجيد مساء اليوم الثلاثاء، كما تزينت كاتدرائية السمائيين بمدينة شرم الشيخ، لاستقبال روادها من المواطنين والسائحين.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بكافة مدن محافظة جنوب سيناء، أعمال النظافة والتجميل وإنارة الأعمدة، استعدادًا لاحتفال الإخوة الأقباط بأعياد الميلاد.

كما شهد محيط الكنائس تأمينًا مكثفًا من رجال الجيش والشرطة، لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد، وجرى غلق كافة الطرق المؤدية وعمل سياج أمني حول جميع كنائس المحافظة، ووضع حواجز مرورية لمنع وقوف أي سيارة، أو المرور في الشارع الذي تقع به الكنيسة.

كما جرى عمل كمائن لتفتيش السيارات الواقفة في محيط الكنائس، وضع بوابات إلكترونية عند المداخل الرئيسية للكنائس، وتمشيط محيط جميع الكنائس من الداخل والخارج بواسطة أجهزة حديثة للكشف عن المفرقعات، خاصة أمام الكنائس الكبرى، مثل كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ ، وموسى النبي وماري مرقص بمدينة طور سيناء، وكنيسة مارجرجس الروماني ومارمينا العجايبي بمدينة رأس سدر .

وقدم الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، التهنئة للأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، والأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مص، وأن ينعم عليها بالخير والأمن والسلام، مؤكدًا أن جميع كنائس المحافظة مستعدة لإقامة قداس عيد الميلاد في أمان وهدوء.

كنائس جنوب سيناء قداس الميلاد كنيسة مارجرجس الروماني كنيسة مارمينا العجايبى بمدينة رأس سدر

