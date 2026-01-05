القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصدرت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القليوبية قرارًا إداريًا عاجلًا بإغلاق مركز "الأمان" لعلاج الإدمان بمدينة بنها بشكل مؤقت، وذلك كإجراء احترازي عقب الحريق المروع الذي اندلع داخل المركز وأسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين، لحين الانتهاء الكامل من التحقيقات الجارية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مفاجأة الترخيص

كشف الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، في تصريحات رسمية، أنه فور تلقي إخطار الكارثة صدر قرار الإغلاق، مفجرًا مفاجأة بأن المصحة "مرخصة رسميًا" ولم تكن تعمل في الخفاء، مؤكدًا أنها تخضع للمرور الدوري والمتابعة المستمرة من قبل لجنة العلاج الحر بمديرية الصحة، وهو ما يضع ملف إجراءات السلامة قيد الفحص الدقيق.

معركة الإطفاء

وميدانيًا، نجحت قوات الحماية المدنية تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، في السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمباني المجاورة، بعدما تلقى اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية، إخطارًا بالحادث، ليتم الدفع فورًا بـ 6 سيارات إطفاء مدعومة بفرق إسعاف، حيث جرى التعامل مع الحريق ونقل المصابين للمستشفيات والتحفظ على جثامين الضحايا تحت تصرف جهات التحقيق التي تبحث حاليًا في الأسباب والملابسات.