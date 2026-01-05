إعلان

بعد حريق و13 متوفيًا ومصابًا.. قرار عاجل بشأن مركز علاج الإدمان ببنها (صور)

كتب : أسامة عبدالرحمن

08:37 م 05/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    غلق مركز علاج الإدمان ببنها (2)
  • عرض 6 صورة
    غلق مركز علاج الإدمان ببنها (4)
  • عرض 6 صورة
    غلق مركز علاج الإدمان ببنها (3)
  • عرض 6 صورة
    غلق مركز علاج الإدمان ببنها (1)
  • عرض 6 صورة
    غلق مركز علاج الإدمان ببنها (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصدرت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القليوبية قرارًا إداريًا عاجلًا بإغلاق مركز "الأمان" لعلاج الإدمان بمدينة بنها بشكل مؤقت، وذلك كإجراء احترازي عقب الحريق المروع الذي اندلع داخل المركز وأسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين، لحين الانتهاء الكامل من التحقيقات الجارية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مفاجأة الترخيص

كشف الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، في تصريحات رسمية، أنه فور تلقي إخطار الكارثة صدر قرار الإغلاق، مفجرًا مفاجأة بأن المصحة "مرخصة رسميًا" ولم تكن تعمل في الخفاء، مؤكدًا أنها تخضع للمرور الدوري والمتابعة المستمرة من قبل لجنة العلاج الحر بمديرية الصحة، وهو ما يضع ملف إجراءات السلامة قيد الفحص الدقيق.

معركة الإطفاء

وميدانيًا، نجحت قوات الحماية المدنية تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، في السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمباني المجاورة، بعدما تلقى اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية، إخطارًا بالحادث، ليتم الدفع فورًا بـ 6 سيارات إطفاء مدعومة بفرق إسعاف، حيث جرى التعامل مع الحريق ونقل المصابين للمستشفيات والتحفظ على جثامين الضحايا تحت تصرف جهات التحقيق التي تبحث حاليًا في الأسباب والملابسات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق مصحة غلق مركز علاجي بنها

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

صغير في جوال قمامة.. القصة الكاملة لمأساة طفل قليوب الذي قتله "تجار التسول"
أخبار المحافظات

صغير في جوال قمامة.. القصة الكاملة لمأساة طفل قليوب الذي قتله "تجار التسول"
مادورو في أولى جلسات محاكمته بأمريكا: "أنا رجل محترم"
شئون عربية و دولية

مادورو في أولى جلسات محاكمته بأمريكا: "أنا رجل محترم"
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها- فيديو
أخبار المحافظات

مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها- فيديو

لحظة بلحظة.. مصر ضد بنين.. 1-1
رياضة عربية وعالمية

لحظة بلحظة.. مصر ضد بنين.. 1-1
بعد لحظات مرعبة بالطائرة.. عودة طارق الشيخ ورحمة عصام إلى مصر
زووم

بعد لحظات مرعبة بالطائرة.. عودة طارق الشيخ ورحمة عصام إلى مصر

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
لحظة بلحظة.. مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026