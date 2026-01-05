بعد حريق و13 متوفيًا ومصابًا.. قرار عاجل بشأن مركز علاج الإدمان ببنها (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

سيطرت حالة من الغموض الممزوج بالمأساة على المشهد في مدينة بنها، عقب الحريق المروع الذي التهم مركزًا لعلاج الإدمان وخلف وراءه 7 جثث "مجهولة الهوية" لم يتمكن ذووهم من التعرف عليها حتى الآن، فضلًا عن 6 مصابين.

وقد فجرت مصادر أمنية مفاجأة مدوية بأن المكان "مرخص" رسميًا ويخضع للمرور الدوري والمتابعة المستمرة من لجنة العلاج الحر بمديرية الصحة.

يرصد "مصراوي" في السطور التالية القصة الكاملة للحادث، من لحظة اشتعال النيران ومحاولات الإنقاذ، وصولًا إلى مفاجآت التحقيقات وقلق الأهالي أمام المستشفيات.

مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها- فيديو

بعد حريق و13 متوفيًا ومصابًا.. قرار عاجل بشأن مركز علاج الإدمان ببنها (صور)

سلم مغلق وباب خلفي.. كيف نجا 25 نزيلًا من جحيم "مركز إدمان" بنها؟ (صور)

"قلبي مش مطمّن".. أب يبحث عن نجله المفقود في "جحيم بنها" (صور)