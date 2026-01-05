إعلان

بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية خاصة)

كتب : أسامة عبدالرحمن

09:43 م 05/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    غلق مركز علاج الإدمان ببنها
  • عرض 6 صورة
    غلق مركز علاج الإدمان ببنها (3)
  • عرض 6 صورة
    غلق مركز علاج الإدمان ببنها (4)
  • عرض 6 صورة
    غلق مركز علاج الإدمان ببنها (6)
  • عرض 6 صورة
    غلق مركز علاج الإدمان ببنها (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

سيطرت حالة من الغموض الممزوج بالمأساة على المشهد في مدينة بنها، عقب الحريق المروع الذي التهم مركزًا لعلاج الإدمان وخلف وراءه 7 جثث "مجهولة الهوية" لم يتمكن ذووهم من التعرف عليها حتى الآن، فضلًا عن 6 مصابين.

وقد فجرت مصادر أمنية مفاجأة مدوية بأن المكان "مرخص" رسميًا ويخضع للمرور الدوري والمتابعة المستمرة من لجنة العلاج الحر بمديرية الصحة.

يرصد "مصراوي" في السطور التالية القصة الكاملة للحادث، من لحظة اشتعال النيران ومحاولات الإنقاذ، وصولًا إلى مفاجآت التحقيقات وقلق الأهالي أمام المستشفيات.

مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها- فيديو

بعد حريق و13 متوفيًا ومصابًا.. قرار عاجل بشأن مركز علاج الإدمان ببنها (صور)

سلم مغلق وباب خلفي.. كيف نجا 25 نزيلًا من جحيم "مركز إدمان" بنها؟ (صور)

"قلبي مش مطمّن".. أب يبحث عن نجله المفقود في "جحيم بنها" (صور)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مركز علاج الإدمان حريق مصحة بنها أمن القليوبية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

نجم منتخب مصر يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة بنين بأمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

نجم منتخب مصر يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة بنين بأمم أفريقيا
سلم مغلق وباب خلفي.. كيف نجا 25 نزيلًا من جحيم "مركز إدمان" بنها؟ (صور)
أخبار المحافظات

سلم مغلق وباب خلفي.. كيف نجا 25 نزيلًا من جحيم "مركز إدمان" بنها؟ (صور)
الرئيس السيسي يهنئ أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد
أخبار مصر

الرئيس السيسي يهنئ أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد
"تعرضت لإصابات بالغة".. محامي زوجة الرئيس الفنزويلي يطالب بفحصها طبيًا
شئون عربية و دولية

"تعرضت لإصابات بالغة".. محامي زوجة الرئيس الفنزويلي يطالب بفحصها طبيًا
بعد لحظات مرعبة بالطائرة.. عودة طارق الشيخ ورحمة عصام إلى مصر
زووم

بعد لحظات مرعبة بالطائرة.. عودة طارق الشيخ ورحمة عصام إلى مصر

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
ملخص مباراة مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026