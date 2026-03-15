برحلات عمرة.. تكريم 775 متسابقًا في حفظ القرآن الكريم بكفر الشيخ- صور

كتب : إسلام عمار

03:36 م 15/03/2026
    اقبال الاطفال وذويهم في الحفل
    اقبال كبير للحفل
    اقبال كبير_1
    اقبال الاطفال للمشاركة في الحفل
    اقبال من الاطفال في حفل تكريم حفظة القرآن الكريم
    الدكتور وليد الحسيني يقدم الحفل
    الشيخ رمضان عبدالسميع وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ
    المحاسب محمد الشهاوي عضو مجلس الشيوخ
    بهجة بالحضور والمشاركة في الحفل
    تكريم الاطفال
    تكريم طفلة
    جانب من التكريم
    جضور الجفل
    حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية كفر مجر
    دولة التلاوة مع احد المتسابقين في حفظ القرآن الكريم
    رحلة عمرة للفائز الأول
    صور تذكارية مع دولة التلاوة
    صور تذكارية مع دولة التلاوة_1
    عضو مجلس الشيوخ يتوسط عضوي مجلس النواب
    فرحة الأطفال في الحفل
    عضو مجلس الشيوخ يتوسط عضوي مجلس النواب_1
    فرحة الأطفال في الحفل_1
    كلمة المهندس محمود ابوزور المشرف العام على الجفل
    مشهد من الجفل

شهدت قرية كفر مجر، التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ، إقامة حفل تكريم المتسابقين في مسابقة حفظ القرآن الكريم بمستوياتها، وذلك في إطار تنظيم مسابقة سنوية في حفظ القرآن الكريم بالقرية على مدار 4 أعوام متتالية.

جاء ذلك بحضور الشيخ رمضان عبدالسميع، وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ، والدكتور ياسر الصردي، مدير إدارة أوقاف دسوق، وأسامة زيد، مدير إدارة الشباب والرياضة بدسوق، والمحاسب محمد عبدالرحمن الشهاوي، عضو مجلس الشيوخ، والمهندس عادل النجار، ومحمد السعيد عبيدي، وشيرين حسنين، أعضاء مجلس النواب.

وشهد الحفل تقديم فقرات دينية تتضمن تلاوة آيات من الذكر الحكيم لرجل دولة التلاوة الشيخ محمد القلاجي، وفقرات انشاد للشيخ أحمد حسن الأقصري، والمنشدة الصغيرة ريتال.

أكد المهندس محمود أبوزور، أحد أبناء قرية كفر مجر التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ والمشرف العام على المسابقة لـ مصراوي أنه جرى تكريم 775 متسابقًا في مستويات حفظ القرآن الكريم من مختلف الأعمار السنية من خلال حفل كبير أسعد قلوب الحاضرين.

ولفت إلى أنه جرى توسيع الاشتراك في المسابقة موسم رمضان 2026 الحالي على مستوى قرى خط الساحل وعددها 8 قرى هم : كفر إبراهيم، وجماجمون وتوابعها، ومحلة أبوعلي، ودمنكة، وكفر مجر، والصافية وتوابعها، ومحلة دياي، ومنية جناج.

وكشف مشرف عام المسابقة المهندس محمود أبوزور، عن منح الفائز الأول رحلة عمرة، والفائز الثاني مثله رحلة عمرة، والفائز الثالث جرى منحه مبلغ 20 ألف جنيه، والفائز الرابع جرى منحه مبلغ 10 الآف جنيه، والخامس نفس المبلغ 10 آلاف جنيه.

وقال إن الحفل شهد إحدى فقراته اختيار الأم المثالية من سيدات كفر مجر عن طريق القرعة بعد رصد حالات سيدات مكافحات طوال عمرهن في تربية الأبناء الأيتام، ووفق ذلك جرى اختيار إحدى الأمهات المثاليات وجرى منحها رحلة عمرة أسعدتها تقديرًا لها على كفاحها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

