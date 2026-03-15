مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، شهدت محال بيع الأسماك المملحة والمدخنة بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، حركة شراء متوسطة من المواطنين. وتصدرت الملوحة والرنجة قائمة المأكولات التي يحرص أبناء الصعيد على تناولها خلال عيد الفطر وعيد شم النسيم.

جولة ميدانية للتعرف على "ملوحة كلب البحر"

وخلال جولة ميدانية أجرتها "مصراوي" على عدد من محلات الأسماك بالمحافظة، تم رصد مدى إقبال المواطنين، إلى جانب التعرف على طبيعة "ملوحة كلب البحر" المنتشرة في الصعيد، والفارق بينها وبين الفسيخ البحري.

إقبال موسمي على الملوحة والرنجة

وقال حسن علي، صاحب أحد محلات بيع الأسماك في أسيوط، لـ"مصراوي"، إن الطلب يزداد مع اقتراب عيد الفطر وشم النسيم، حيث يحرص الأهالي على شراء الأنواع المملحة، معتبرين أنها من الأطباق الأساسية في هذه المناسبات، نظرًا لارتفاع نسبة الملوحة التي تميزها.

خصوصية أسماك الصعيد القادمة من بحيرة ناصر

وأوضح أن محافظات الصعيد تشتهر بأنواع معينة من الأسماك المملحة القادمة من بحيرة ناصر بأسوان، مثل سمك الراية والكلابي أو كلب البحر، مشيرًا إلى اختلافها عن أسماك الوجه البحري سواء في الطعم أو الحجم.

تفاصيل أحجام ملوحة كلب البحر

وأضاف أن المواطنين في الصعيد يفضلون الأسماك كبيرة الحجم لطراوة لحمها وجودته مقارنة بالصغيرة، لافتًا إلى أن سمكة الملوحة الكلابي قد يتراوح وزنها بين كيلو و5 كيلو جرام، وسُميت "كلب البحر" نتيجة تشابه أسنانها مع أسنان الكلاب.

نصائح للمستهلك عند الشراء

وأشار إلى ضرورة تفقد جودة السمكة عند الشراء، وذلك بفتحها وشم رائحتها والتأكد من سلامتها، محذرًا من شراء الأنواع الملونة أو التي يضيف إليها بعض التجار صبغات حمراء. وأضاف أن عملية تصنيع الملوحة تبدأ بتنظيف السمك وتجفيفه ثم تمليحه، قبل تعبئته في صفائح حتى يكتسب الملوحة المطلوبة، مؤكدًا أن جودة السمكة يمكن اكتشافها من أسنانها.

ارتفاع أسعار الأسماك المملحة هذا العام

وأوضح على أن أسعار الأسماك المملحة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا هذا العام، حيث بلغ سعر كيلو الملوحة الكبيرة 320 جنيهًا، والوسط 300 جنيه، بينما سجل سعر كيلو الرنجة 200 جنيه، والفسيخ 450 جنيهًا، والسردين 200 جنيه.