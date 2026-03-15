إعلان

عزتها في طفلها.. نائب محافظ الإسكندرية تزور ضحية عقار القاضي الفاضل- صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

02:43 م 15/03/2026
    نائب المحافظ تزور ضحية عقار القاضي الفاضل بمستشفى الجمهورية
    نائب المحافظ تزور ضحية عقار القاضي الفاضل بمستشفى الجمهورية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

زارت الدكتورة أميرة يسن، نائب محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، ضحية حادث الانهيار الجزئي لعقار شارع القاضي الفاضل بحي غرب، بمستشفى جمال حمادة، وذلك للاطمئنان على حالتها الصحية والتأكد من تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم الطبي اللازم لها.

تطورات الحالة الصحية للمصابة

واطمأنت نائب المحافظ من الفريق الطبي على تطورات الحالة الصحية للمصابة وخطة العلاج المقدمة لها، مؤكدةً ضرورة توفير جميع أوجه الرعاية الطبية اللازمة حتى تمام تعافيها.

وقدمت يسن، العزاء والمواساة لأسرة المصابة في وفاة طفلها "جاسر" البالغ من العمر 7 سنوات، متأثرًا بإصابته جراء الحادث، وذلك بمستشفى الجمهورية العام، داعية الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

توجيهات من محافظ الإسكندرية

ومن جانبه، شدد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، على الجهات التنفيذية بضرورة الاستمرار في المتابعة الميدانية لموقع العقار، واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لضمان أمن وسلامة المارة.

وكلف المحافظ بوضع حواجز بمحيط العقار لحماية المواطنين، والتعامل الفوري مع الأجزاء التي قد تمثل خطورة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

مصرع طفل وإصابة والدته

كان مركز السيطرة وغرفة العمليات المركزية بمحافظة الإسكندرية تلقى بلاغًا يفيد انهيار أجزاء من العقار رقم 3 بشارع القاضي الفاضل بحي غرب، ما أسفر عن مصرع الطفل إصابة "هـ.م" 40 عامًا، ومصرع طفلها "جاسر.ج" 7 سنوات. أثناء مرورهما بجواره.

وأزال حي غرب الإسكندرية الأجزاء الآيلة للسقوط التي تمثل خطورة بالعقار صادر له قرار هدم حتى سطح الأرض رقم 134 لسنة 2019، واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على سلامة المواطنين.

انهيار عقار حي غرب الإسكندرية محافظة الإسكندرية مستشفى الجمهورية أيمن عطية أميرة يسن

إعلان

إعلان

