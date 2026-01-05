بالصور- رئيس جامعة بنها الأهلية يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول

حصاد 2025 في أسيوط.. طفرة غير مسبوقة في مشروعات الطرق والكباري

أجرى الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، يرافقه الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، جولات تفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف كليات الجامعة، للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية داخل اللجان، والتأكد من الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة، بما يضمن توفير بيئة مناسبة تمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم في مناخ هادئ ومنظم ويحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكد الدكتور تامر سمير أن المتابعة الميدانية المستمرة تُعد من أهم ركائز نجاح العملية الامتحانية، مشددًا على أهمية التواجد الكامل لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، إلى جانب الجهاز الإداري داخل الكليات ولجان الامتحانات، لضمان حسن التنظيم وتذليل أي عقبات قد تطرأ، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.

وأضاف رئيس الجامعة أنه حرص خلال جولاته على إجراء حوارات ودية مع الطلاب والاستماع إلى آرائهم حول طبيعة الامتحانات، مؤكدًا أن الطالب يأتي في صدارة اهتمامات الجامعة.

كما أكد الدكتور تامر سمير أن امتحانات الفصل الدراسي الأول تُجرى بهدوء وانتظام منذ انطلاقها بمختلف كليات الجامعة، وذلك بفضل الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الجامعة والالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المعتمدة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسين المغربي أن الجامعة تتابع سير الامتحانات بدقة داخل اللجان، حيث اطلع على مستوى الانضباط والالتزام بالتعليمات، واستمع إلى آراء الطلاب حول مستوى الامتحانات، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم طوال فترة الاختبارات.

وأشاد نائب رئيس الجامعة بجهود أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجهاز الإداري في حسن تنظيم أعمال الامتحانات، وتوفير الأجواء الملائمة التي تساعد الطلاب على أداء اختباراتهم بسهولة ويسر، بما يعكس حرص جامعة بنها الأهلية على الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحقيق أعلى معايير الجودة.