مستشفى كفر الدوار يحرم مريضًا من دخول العناية: روح مركز خاص

اتخذ الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، عدة إجراءات عاجلة عقب تعطيل دخول مريض إلى عناية الطوارئ بمستشفى كفر الدوار العام، وتوجيهه لعمل أشعة بمركز خاص.

جاء ذلك خلال مرور مفاجئ لمتابعة سير العمل بالمستشفى، حيث لاحظ وجود مريض في انتظار دخول عناية الطوارئ لمدة يومين، مع إجراء أشعة بالصبغة داخل أحد المراكز الخاصة، رغم توافر المستلزمات والأجهزة اللازمة بالمستشفى.

إثر ذلك أمر وكيل الوزارة بمراجعة موقف إشغال العناية المركزة، وحجز المريض بالعناية، مع إحالة الواقعة إلى إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية لفحص أسباب التأخير، وسبب توجيه المريض لإجراء فحوصات بمركز خاص، تمهيدًا للتحقيق.

وشدد وكيل الوزارة على عدم إحالة أي مريض إلى مراكز خاصة لإجراء فحوصات خارجية طالما تتوافر الإمكانيات داخل مستشفيات المديرية.

كما تفقد مسارات تركيب منظومة مراقبة بالكاميرات داخل المستشفى، والتي تشمل أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة بمختلف تصنيفاتها، بالإضافة إلى مخازن الأدوية والمستلزمات، بدعم من المجتمع المدني.

ووجّه بربط منظومة الكاميرات مباشرة بمكتب وكيل الوزارة بالمديرية، للمتابعة اللحظية والرقابة المستمرة على سير العمل داخل المستشفى.

وتفقد وكيل الوزارة أقسام الاستقبال والطوارئ، وشدد على مجانية الخدمة تمامًا وعدم تحميل مرضى الطوارئ أي أعباء مادية خارجية، مع التأكيد على حُسن التعامل مع المواطنين وسرعة تقديم الخدمة.

كما تواصل مع المرضى وذويهم لاستطلاع آرائهم حول مستوى الخدمة الطبية المقدمة داخل المستشفى.

وخلال الجولة، لوحظ عدم تعليق الملصقات الخاصة بخدمة التواصل والاستجابة السريعة التابعة للمديرية، وقرر نزول فريق من المديرية للتأكد من تعليقها في أماكن واضحة داخل المستشفى.