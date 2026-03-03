إعلان

بيان خليجي أمريكي مشترك بشأن الهجمات الإيرانية في المنطقة

كتب : مصراوي

01:18 ص 03/03/2026

طائرة مسيرة - ارشيفية

(أ ش أ)

أدانت مملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، والولايات المتحدة الأمريكية، بشدة الهجمات العشوائية والمتهورة بالصواريخ والطائرات المُسيّرة، والتي شنتها إيران ضد دول ذات سيادة عبر مختلف أنحاء المنطقة.

وأفاد بيان مشترك بأن الضربات غير المبررة طالت دولاً ذات سيادة، وعرضت المدنيين للخطر، وألحقت الضرر بالبنية التحتية المدنية.

وتمثل أفعال إيران -وفقا للبيان الذي أوردته وكالة الأنباء البحرينية- تصعيداً خطيراً ينتهك سيادة دول عدة ويهدد الاستقرار الإقليمي.

كما يشكل استهداف المدنيين والدول غير المشاركة في الأعمال العدائية تصرفاً متهوراً ومزعزعاً للاستقرار.

وأضاف البيان "نحن نقف متحدين في دفاعنا عن مواطنينا وسيادتنا وأراضينا، ونعيد التأكيد على حقنا في الدفاع عن النفس بمواجهة هذه الهجمات.

ونواصل التزامنا بالأمن الإقليمي، ونهيب بالتعاون الدفاعي الجوي والصاروخي الفعال الذي حال دون خسارة المزيد من الأرواح ومواجهة المزيد من الأضرار.

