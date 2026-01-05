بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بشمال قنا

أُصيب 7 أشخاص، اليوم الإثنين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية بركة التابعة لمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

وبالانتقال والفحص، تبين أن أسماء المصابين جاءت كالتالي: منى. أ. م (48 عامًا) من الشاورية، عبدالحميد. ع (52 عامًا)، نجلاء. ع. ح (51 عامًا)، كرم. ع. أ (54 عامًا)، حسن. ع. ص (43 عامًا)، عبدالحميد. ب. ح (35 عامًا)، بالإضافة إلى مصاب سابع رفض نقله للمستشفى لاستقرار حالته الصحية.

وجرى نقل 6 من المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام لتلقي الإسعافات اللازمة ووضعهم تحت الملاحظة الطبية، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.