إعلان

بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بشمال قنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

10:51 ص 05/01/2026

إسعاف - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أُصيب 7 أشخاص، اليوم الإثنين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية بركة التابعة لمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

وبالانتقال والفحص، تبين أن أسماء المصابين جاءت كالتالي: منى. أ. م (48 عامًا) من الشاورية، عبدالحميد. ع (52 عامًا)، نجلاء. ع. ح (51 عامًا)، كرم. ع. أ (54 عامًا)، حسن. ع. ص (43 عامًا)، عبدالحميد. ب. ح (35 عامًا)، بالإضافة إلى مصاب سابع رفض نقله للمستشفى لاستقرار حالته الصحية.

وجرى نقل 6 من المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام لتلقي الإسعافات اللازمة ووضعهم تحت الملاحظة الطبية، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قنا انقلاب ميكروباص مركز نجع حمادي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة في أمم أفريقيا 2025
ترامب يتوعد كولومبيا وفنزويلا وكوبا وإيران في موجة تصريحات تصعيدية
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات الصباحية
شديد البرودة وصقيع.. الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة
إساءة للديمقراطية.. مجدي الجلاد ينتقد: إزاي نائب من أسيوط يمثل المنوفية؟