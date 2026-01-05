إعلان

وعكة صحية مفاجئة تُنهي حياة نائب رئيس مركز دار السلام بسوهاج (صور)

كتب : عمار عبدالواحد

10:32 ص 05/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الراحل 2
  • عرض 4 صورة
    الراحل جالسًا في مكتبه
  • عرض 4 صورة
    عزت شاكر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سادت حالة من الحزن داخل الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام شرقي محافظة سوهاج، عقب وفاة عزت عبدالحكيم شاكر، نائب رئيس المركز، متأثرًا بوعكة صحية مفاجئة فجر اليوم الإثنين.

وأفادت مصادر بأن الفقيد كان يؤدي مهامه بشكل طبيعي، حيث شارك أمس الأحد في متابعة حملة لإزالة الإشغالات بالشارع العام، في إطار جهوده المستمرة لتحقيق الانضباط وتسهيل الحركة أمام المواطنين، قبل أن تتدهور صحته فجأة فجر اليوم، وينقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة، حيث وافته المنية أثناء تلقيه العلاج صباح اليوم.

وأكد العاملون بالوحدة المحلية أن الفقيد كان يتمتع بسيرة طيبة بين زملائه، وعُرف بالجدية والإخلاص في أداء مهامه، ما جعل خبر وفاته يترك أثرًا كبيرًا على العاملين بالمركز وأهالي المدينة، الذين أعربوا عن بالغ حزنهم لرحيله.

وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما "فيس بوك"، إلى سرادق عزاء افتراضي، حيث عبّر المواطنين والزملاء عن حزنهم العميق لفقدان نائب رئيس المركز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عزت شاكر وعكة صحية نائب رئيس مركز دار السلام سوهاج

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مصر ضد بنين.. مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم
ترامب يتوعد كولومبيا وفنزويلا وكوبا وإيران في موجة تصريحات تصعيدية
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات الصباحية
شديد البرودة وصقيع.. الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة
إساءة للديمقراطية.. مجدي الجلاد ينتقد: إزاي نائب من أسيوط يمثل المنوفية؟