وعكة صحية مفاجئة تُنهي حياة نائب رئيس مركز دار السلام بسوهاج (صور)

سادت حالة من الحزن داخل الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام شرقي محافظة سوهاج، عقب وفاة عزت عبدالحكيم شاكر، نائب رئيس المركز، متأثرًا بوعكة صحية مفاجئة فجر اليوم الإثنين.

وأفادت مصادر بأن الفقيد كان يؤدي مهامه بشكل طبيعي، حيث شارك أمس الأحد في متابعة حملة لإزالة الإشغالات بالشارع العام، في إطار جهوده المستمرة لتحقيق الانضباط وتسهيل الحركة أمام المواطنين، قبل أن تتدهور صحته فجأة فجر اليوم، وينقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة، حيث وافته المنية أثناء تلقيه العلاج صباح اليوم.

وأكد العاملون بالوحدة المحلية أن الفقيد كان يتمتع بسيرة طيبة بين زملائه، وعُرف بالجدية والإخلاص في أداء مهامه، ما جعل خبر وفاته يترك أثرًا كبيرًا على العاملين بالمركز وأهالي المدينة، الذين أعربوا عن بالغ حزنهم لرحيله.

وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما "فيس بوك"، إلى سرادق عزاء افتراضي، حيث عبّر المواطنين والزملاء عن حزنهم العميق لفقدان نائب رئيس المركز.