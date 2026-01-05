

المنيا- جمال محمد:

أعلنت اللجنة العامة للدائرة السادسة "ديرمواس" بمحافظة المنيا، نتائج الحصر العددي عقب انتهاء أعمال الفرز لجولة الإعادة، للمنافسة على مقعد واحد لتلك الدائرة.

وجاءت نتائج الحصر العددي كالتالي: بلغ عدد من لهم حق التصويت: 264805 ناخبا، أما عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم: 60560 ناخبا، إذ جاءت الأصوات الصحيحة 57180 ناخبا، والأصوات الباطلة: 3385 ناخبا.

وحصل علاء علي قدري على 31085 صوتا، وأشرف عبدالعزيز أبو المكارم 26095 صوتا.

وأكدت اللجنة، أن ما أعلنته يمثل حصرًا عدديًا فقط لأصوات اللجان الفرعية، ولا يعد إعلانًا للنتيجة النهائية، حيث تختص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها بإعلان النتيجة الرسمية.