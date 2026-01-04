اللحوم بـ300 جنيه.. منافذ لطرح خضر وفاكهة مخفضة بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

طرحت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، لحوم بلدية بسعر300 جنيه للكيلوجرام وخضر وفاكهة وأسماك مخفضة في منافذ ثابتة ومتحركة تابعة للوحدة المحلية لمركز الخارجة.

قال المهندس جهاد المتولي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، إنه جرى تخفيض أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم، داخل منافذ مركز الخارجة المنتشرة في الأحياء السكنية بواقع 4 منافذ ثابتة و 3 متحركة و8 منافذ في القرى التابعة للمركز وسط إقبال ملحوظ من المواطنين على الشراء، في ظل التزام المنفذ بتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة تلبي احتياجات مختلف الشرائح المجتمعية.

وأضاف جهاد، أنه جرى طرح كيلو الطماطم بـ 6 جنيهات، فيما بلغ سعر البطاطس 10 جنيهات للكيلو، وسجل الجزر السعر ذاته بواقع 10 جنيهات للكيلو، بينما سجل كيلو الفلفل الشطة 15 جنيهًا.

كما سجل سعر الفلفل الرومي 17.5 جنيه للكيلو، وبلغ سعر كيلو الباذنجان 10 جنيهات، في حين استقر سعر كيلو البرتقال عند 15 جنيهًا، وسجل اليوسفي السعر نفسه بواقع 15 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر كيلو الموز 25 جنيهًا.

وأكد جهاد، أن الأسعار المعروضة داخل المنفذ تُعد مناسبة مقارنة بأسعار الأسواق الخارجية، خاصة مع استقرار الجودة وتوافر الكميات المطلوبة، وهو ما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر، خصوصًا مع تزايد الطلب على السلع الغذائية خلال هذه الفترة.

وأشار جهاد، إلى أن السياسة المتبعة تعتمد على توفير المنتجات الأساسية بأسعار عادلة من خلال التنسيق مع الموردين المحليين، والاعتماد على سلاسل إمداد مستقرة تضمن استمرار ضخ السلع دون انقطاع، بما يدعم استقرار السوق المحلي.

ولفت رئيس مركز الخارجة، إلى أن المنافذ التابعة للمركز تأتي في إطار جهود محافظة الوادي الجديد لتوسيع شبكة المنافذ الحكومية والمجتمعية، بهدف ضبط الأسعار ومواجهة موجات الغلاء، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال توفير السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار تنافسية.