انتظام التصويت في 489 لجنة بالمنيا خلال اليوم الثاني من جولة الإعادة

بالصور- إقبال كبير من شباب القبائل على لجان الانتخابات في الوادي الجديد

المنيا-جمال محمد:

شهدت لجان غالبية لجان القرى بمحافظة المنيا إقبالا ملحوظاً من قبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب والتي تعقد في خمسة دوائر انتخابية بالمنيا.

وتوافد الناخبون على اللجان منذ الساعات الأولى من اليوم الثاني والأخير، خاصة في لجان قرى المرشحين، والتي تصدرت فيها السيدات طوابير التصويت.

من جانب آخر شهدت لجان المدن إقبال ضعيف إلى متوسط، نتيجة خروج غالبية المرشحين من أبناء المدن "البندر" من الجولة الأولى، ونجاح مرشحي القرى في الوصول لجولة الإعادة نظراً للتربيطات العائلية والقبلية.

ويُذكر أن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الدوائر الخمس بمحافظة المنيا يبلغ 3 ملايين و60 ألفًا و503 ناخبين، موزعين على 377 مقرًا انتخابيًا، بإجمالي 489 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، وتُدار العملية الانتخابية تحت إشراف السادة القضاة، وبالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية لتأمين اللجان من الخارج وضمان سلامة الناخبين.

ورصدت كاميرا مصراوي في بث مباشر الأجواء من داخل إحدى لجان مركز المنيا بقرية زاوية سلطان البحرية عبر رابط البث المباشر التالي..