سراج يشارك أقباط سوهاج احتفالات الميلاد: نحن نسيج واحد

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، صباح اليوم الأربعاء، بزيارة عدد من المطرانيات بسوهاج وأخميم، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا على روح المحبة والوحدة الوطنية التي تجمع أبناء الوطن.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء دكتور حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، واللواء سمير صبري رئيس فرع الأمن الوطني، والسيد أحمد أشرف رئيس فرع المخابرات العامة، والعميد أ.ح وائل أبو القاسم المستشار العسكري، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد حسني رئيس المنطقة الأزهرية، والدكتور عبد المجيد الكرماني وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الدينية من الأزهر والأوقاف، فضلًا عن القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

واستهل "سراج" جولته بزيارة مطرانية الأقباط الكاثوليك بشارع الجمهورية، ثم مطرانية الأقباط الأرثوذكس بميدان الثقافة، والكنيسة الإنجيلية، ومطرانية أخميم، وكان في استقبالهم أصحاب النيافة الأنبا توما مطران الكاثوليك، والأنبا باخوم مطران الأقباط الأرثوذكس، والأنبا بسادة مطران أخميم، والقس مايكل بالكنيسة الإنجيلية، إلى جانب عدد من الآباء والكهنة والمواطنين.

وخلال الزيارة، قدّم المحافظ التهنئة لكافة الإخوة الأقباط، مؤكدًا أن "الشعب المصري نسيج واحد"، مشيرًا إلى أن هذه المناسبات تمثل فرصة متجددة لتأكيد عمق الروابط والعلاقات التي تجمع بين أبناء الوطن الواحد، وتعكس قيم التسامح والمحبة التي يتميز بها المجتمع المصري.

ومن المقرر أن يواصل محافظ سوهاج ومرافقوه زياراتهم لتشمل عددًا من المطرانيات الأخرى في مراكز جرجا، والبلينا، وطهطا، وطما، والمراغة، تأكيدًا على دعم روح المحبة بين أبناء الوطن.