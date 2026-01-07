إعلان

محافظ سوهاج يزور جمعية "بيت الرحمة" المسيحية ويوزع هدايا العيد

كتب : عمار عبدالواحد

12:55 م 07/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    جانب من الفعالية٢
  • عرض 4 صورة
    جانب من الفعالية٤
  • عرض 4 صورة
    جانب من الفعالية٣

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شارك اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الأحد، أطفال جمعية "بيت الرحمة" المسيحية فرحتهم بالعيد، حيث قام بتوزيع الهدايا العينية والمبالغ المالية كعيدية، بالإضافة إلى كسوة العيد، وسط أجواء من الفرح والسرور.

رافق المحافظ خلال الزيارة اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، واللواء سمير صبري رئيس فرع الأمن الوطني، والسيد أحمد أشرف رئيس فرع المخابرات العامة، والعميد أ.ح وائل أبو القاسم المستشار العسكري، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد حسني رئيس المنطقة الأزهرية، والدكتور عبد المجيد الكرماني وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الدين الإسلامي من الأزهر والأوقاف، إلى جانب القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأعرب محافظ سوهاج عن سعادته بمشاركة الأطفال فرحتهم بالعيد، مؤكداً أهمية تعزيز روح الوحدة الوطنية والعمل المشترك بين أبناء الوطن الواحد، مقدما التهنئة لجميع الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ سوهاج جمعية بيت الرحمة هدايا العيد سوهاج

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

غارات إسرائيلية على مدينة غزة.. وقصف مدفعي في جنوب القطاع
شئون عربية و دولية

غارات إسرائيلية على مدينة غزة.. وقصف مدفعي في جنوب القطاع
بفستان جريء.. نوال الزغبي أنيقة في أحدث ظهور لها
زووم

بفستان جريء.. نوال الزغبي أنيقة في أحدث ظهور لها
ضبط 4 أشخاص أطلقوا أعيرة نارية احتفالًا بنتائج انتخابات النواب في أسيوط
حوادث وقضايا

ضبط 4 أشخاص أطلقوا أعيرة نارية احتفالًا بنتائج انتخابات النواب في أسيوط
علاج غير تقليدي.. الرسائل النصية سلاح جديد ضد التدخين
نصائح طبية

علاج غير تقليدي.. الرسائل النصية سلاح جديد ضد التدخين
لحين التعاقد مع أجنبي.. الزمالك يعلن مدربه الجديد
رياضة محلية

لحين التعاقد مع أجنبي.. الزمالك يعلن مدربه الجديد

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. فرص لأمطار ونشاط رياح