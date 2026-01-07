رفعت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية درجة الاستعداد القصوى تزامنًا مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، وذلك في إطار حرصها على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان بتكثيف الخدمات الطبية والوقائية خلال الأعياد والمناسبات الرسمية.

وشهدت محافظة الدقهلية انتشار فرق التأمين الطبي التابعة لمديرية الصحة بمحيط الكنائس وأماكن التجمعات المختلفة على مدار يومين متتاليين، حيث تم تقديم خدمات طبية مجانية للمواطنين، شملت الإسعافات الأولية والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة.

وفي هذا السياق، نفذت فرق الطب الوقائي بمديرية الصحة أعمال التطهير والرش الوقائي بمحيط الكنائس قبل الاحتفالات بيومين، باستخدام المبيدات المعتمدة، ضمن الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى الحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار الحشرات والأمراض، بما يضمن توفير بيئة آمنة للمواطنين أثناء الاحتفالات.

كما جرى التأكيد على رفع درجة الجاهزية بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية على مستوى المحافظة، مع توافر الأطقم الطبية والتمريضية على مدار الساعة، والتأكد من جاهزية أقسام الطوارئ والاستقبال والعناية المركزة، فضلًا عن متابعة توافر أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم بكميات مناسبة، لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ.

وتضمنت الجهود كذلك تفعيل خدمات المبادرات الرئاسية ضمن حملة «100 مليون صحة» للاكتشاف المبكر للأمراض بالمجان، حيث تم تقديم خدمات مبادرة دعم صحة المرأة، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، بما يسهم في تعزيز فرص الاكتشاف المبكر والعلاج.

كما شملت الفعاليات تنفيذ أنشطة توعوية مكثفة حول المبادرات الرئاسية، من خلال فرق طبية مدربة قامت بتقديم المعلومات الصحية السليمة، والرد على تساؤلات المواطنين، وإرشادهم إلى كيفية الاستفادة من خدمات المبادرات المختلفة، تأكيدًا على حرص مديرية الصحة بالدقهلية على دعم الصحة العامة ورفع الوعي الصحي لدى المواطنين خلال المناسبات الرسمية.