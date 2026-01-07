أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير المديرية، عن عقد امتحان مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي الذين تعذّر عليهم أداء الامتحان في موعده الرسمي خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026.

وأوضحت المديرية أن الامتحان سيُعقد إلكترونيًا عبر منصة كيريو (QUREO)، وذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على إتاحة الفرصة الكاملة للطلاب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ومواكبة التطور التكنولوجي في منظومة التعليم.

ومن المقرر أن يؤدي الطلاب الامتحان يوم الخميس الموافق 22 يناير 2026، مع التأكيد على الالتزام بكافة التعليمات المنظمة للاختبار، والدخول على المنصة في المواعيد المحددة.

