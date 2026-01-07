طرحت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، خضر وفاكهة ولحوم بلدية وأسماك مخفضة عبر منافذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة.

قال المهندس جهاد المتولي، رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، إنه جرى طرح مجموعة من الخضروات والفاكهة بأسعار متفاوتة تقل عن مثيلاتها في السوق الخارجة من 25-30 % في منافذ البيع التابعة للمركز.

أكد جهاد، انه جرى طرح لحوم بلدية بسعر 300 جنيها للكيلو جرام وأسماك بلطي من مفيض بحيرات مركز باريس بسعر 25 جنيها للكيلوجرام كما جاءت أسعار الخضروات والفاكهة على النحو التالي:

الطماطم: 6 جنيهات

البطاطس: 10 جنيهات

الخيار: 15 جنيهًا

الجزر: 10 جنيهات

فلفل شطة: 17.5 جنيهًا

الفلفل الرومي: 17.5 جنيهًا

الباذنجان: 10 جنيهات

البرتقال: 15 جنيهًا

اليوسفي: 15 جنيهًا

الموز: 25 جنيهًا

أضاف جهاد، أنه تستمر منافذ مركز الخارجة في تقديم هذه الخضروات والفاكهة بأسعار اقتصادية، مما يسهم في دعم الفلاحين المحليين ويوفر للمواطنيين خيارات متنوعة وذات جودة عالية.