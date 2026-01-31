البحيرة - أحمد نصرة:

شهدت أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، اليوم السبت الموافق، مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان "الرشاقة الاستراتيجية وعلاقتها بالتميز المؤسسي.. دراسة ميدانية على ديوان عام محافظة البحيرة"، والتي تُعد أول رسالة علمية تُطبق ميدانيًا على ديوان عام المحافظة.

وتناولت الرسالة دراسة التي تقدمت بها الباحثة جورجينا جورج العلاقة بين الرشاقة الاستراتيجية وتحقيق التميز المؤسسي داخل الجهاز الإداري بمحافظة البحيرة، في إطار علمي يواكب مفاهيم التطوير المؤسسي الحديثة.

وتكونت لجنة المناقشة والتحكيم من كل من الأستاذ الدكتور محمد شاهين، والأستاذ الدكتور عبدالحكيم عبدالمنعم، والأستاذ الدكتور المساعد طه إسماعيل.

وأسفرت عن منح الرسالة درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف، على أن يتم تداولها بين الجامعات لما تمثله من إضافة علمية وتطبيقية مهمة في مجال الإدارة العامة.

يُذكر أن الباحثة تشغل منصب مسئول الرصد الميداني بالمكتب الإعلامي لمحافظ البحيرة.