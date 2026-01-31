المنيا- جمال محمد:

سلّم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته اليوم السبت لمحافظة المنيا، عدداً من العقود للمستفيدين من المرحلة الأولى من مشروع العمارات الجديدة بديل الإيواء بمنطقة السلخانة بحي جنوب مدينة المنيا، كما تم توزيع عدد من عقود تقنين أملاك الدولة.

جاء ذلك بحضور الفريق مهند كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وعدد من نواب البرلمان عن المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ المنيا أن هذا المشروع يأتي ضمن مبادرة "سكن كريم"، وفي ضوء المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، كما يأتي في إطار خطة المحافظة لتطوير المناطق غير المخططة وتوفير مساكن حضارية للأسر الأولى بالرعاية.

وأكد اللواء عماد كدواني أن هذه المشروعات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالقضاء على مناطق الإيواء، وتوفير وحدات سكنية حديثة متكاملة الخدمات، مشيرا إلى أنه خلال عام 1981 تم إنشاء بلوكات الإيواء العاجل بمنطقة السلخانة - أبو هلال بمدينة المنيا والبالغ عددها 15 بلوكا وكانت جميعها مكونة من غرفة واحدة ومنافع مشتركة مع باقي الوحدات في دورات المياه، وخلال عامي 2022/2023 صدرت قرارات إزالة للخطورة الداهمة لبلوكات الإيواء لعدم صلاحيتها للسكن وضرورة إخلائها حفاظاً على حياة المواطنين.

وفي الوقت نفسه، أشار المحافظ إلى أن المحافظة أصدرت قراراً بإدراج بلوكات الإيواء في خطة التنمية الحضرية الشاملة للمحافظة؛ بغرض توفير سكن بديل ملائم، وتحسين نوعية الحياة للشاغلين مع الحفاظ على البعد الاجتماعي وارتباط السكان بالمنطقة وأماكن عملهم؛ ورأت المحافظة مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي وتحقيق الحياة الكريمة في ظل توجيه القيادة السياسية بمراعاة صالح المواطنين، والتيسير عليهم عند وضع حلول تنفيذية فعالة.

وحول مكونات المشروع، أشار كدواني إلى أن محافظة المنيا بدأت في تنفيذ مشروع التنمية الحضرية الشاملة لبلوكات الإيواء بإزالتها وإحلالها بمساكن لائقة، حيث يبلغ عدد عمارات المشروع 31 عمارة، تم تنفيذ 9 عمارات منها كمرحلة أولى، وجار تنفيذ الباقي خلال العامين الماليين 2025/2026، و2026/2027 وذلك من خطة المحافظة الاستثمارية (الموازنة العامة للدولة).

كما أوضح المحافظ أن إجمالي تكلفة المشروع تبلغ 508 ملايين جنيه، وتبلغ مساحة الوحدة غرفتين وصالة ومنافع خاصة بكل وحدة (دورات مياه)، تجنباً لنموذج الغرفة الواحدة والمنافع المشتركة، وحفاظاً على خصوصية الأسرة وحياتهم الكريمة اللائقة.

وقبل تسليم العقود للمستفيدين، تم عرض فيلم تسجيلي تناول مراحل إنشاء بلوكات الإيواء، ثم بدء تنفيذ مشروع العمارات السكنية الجديدة البديلة.

وقام رئيس مجلس الوزراء بتسليم عدد من العقود للمستفيدين من العمارات البديلة لبلوكات الإيواء، كما سلم عددا من عقود تقنين أملاك الدولة، وعبر المستفيدون عن فرحتهم بتسلم عقود وحداتهم الجديدة، مشيرين إلى أن ذلك يدلل على حرص القيادة السياسية على توفير مسكن آمن ولائق لهم كمواطنين، بالإضافة لتوفير فرص عمل من خلال تخصيص عدد من المقرات كمراكز تدريب على الحرف اليدوية، ويحقق تمكينا اقتصاديا لقاطني العمارات من السيدات المعيلات.