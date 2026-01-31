وكالات

مظاهرة حاشدة في بريطانيا تطالب بوقف هجمات إسرائيل على الفلسطينيين

شارك آلاف البريطانيين بالعاصمة لندن في أول مظاهرة من أجل فلسطين لهذا العام، حيث نظمت جماعات من بينها حملة التضامن مع فلسطين احتجاجات أسبوعية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "The Morning Star"، تأتي هذه المظاهرة في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة وتصاعد التوترات الإقليمية التي تشمل إيران.

🟥 Huge pro-Palestine protest in London, as people unite in their 1000s to say no the israeli genocide and no to the daily Israeli massacres in Gaza. pic.twitter.com/fxqfcr9mza — Team-openeysdown⚡ / Rolf Meier (Freedom over Fear) (@openeysdown) January 31, 2026

على الرغم من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس وعودة الأسرى الإسرائيليين، لا يزال الفلسطينيون في غزة يواجهون هجمات يومية، مع استمرار تقييد المساعدات بشكل كبير.