بريطانيا.. آلاف يتظاهرون في لندن تنديدا بالهجمات الإسرائيلية على غزة- فيديو

كتب : مصراوي

08:11 م 31/01/2026

أرشيفية

وكالات
مظاهرة حاشدة في بريطانيا تطالب بوقف هجمات إسرائيل على الفلسطينيين
وكالات
شارك آلاف البريطانيين بالعاصمة لندن في أول مظاهرة من أجل فلسطين لهذا العام، حيث نظمت جماعات من بينها حملة التضامن مع فلسطين احتجاجات أسبوعية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "The Morning Star"، تأتي هذه المظاهرة في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة وتصاعد التوترات الإقليمية التي تشمل إيران.

على الرغم من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس وعودة الأسرى الإسرائيليين، لا يزال الفلسطينيون في غزة يواجهون هجمات يومية، مع استمرار تقييد المساعدات بشكل كبير.

احتجاجات بريطانيا إسرائيل فلسطين غزة

