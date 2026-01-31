إعلان

تضامن أسوان تعقد لجنة اختيار الأسرة المثالية لعام 2026 -صور

كتب : مصراوي

08:13 م 31/01/2026
أسوان - إيهاب عمران:

انعقدت اليوم السبت، اللجنة المحلية لاختيار الأسرة المثالية لعام 2026، وذلك بقاعة جمعية الهلال الأحمر المصرى بأسوان.

وترأس أعمال اللجنة وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بأسوان، وعضوية نخبة من الخبراء والمتخصصين الذين تم ترشيحهم وفقاً للقرار المعتمد من وزيرة التضامن الإجتماعى.

وقال محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بأسوان، إن اللجنة ناقشت ملفات الأسر المتقدمة، وقامت بمراجعة المعايير المعتمدة، واختيار الأسرة المثالية لهذا العام، وفق أعلى درجات النزاهة والشفافية.

وأضاف يوسف، أن الدولة المصرية تولى إهتماماً بالغاً بالأسرة باعتبارها نواة المجتمع ، وأن إختيار الأسرة المثالية لا يقتصر على التكريم الرمزي، بل يهدف إلى إبراز النماذج الإيجابية التي تمثل قدوة حقيقية فى العطاء والتماسك، وتحمل المسؤولية بما يسهم في ترسيخ القيم الأخلاقية والاجتماعية داخل المجتمع.

وأوضح أن وزارة التضامن، تدعم كافة المبادرات التي تستهدف تعزيز الاستقرار الأسرى وتمكين الأسرة المصرية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030، لاسيما أن الأسرة الواعية والمتماسكة تمثل خط الدفاع الأول فى مواجهة التحديات المجتمعية، وبناء أجيال قادرة على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية والبناء.

اختيار الأسرة المثالية وزارة التضامن لجنة التضامن

