إعلان

تفاصيل السيطرة على حريق نخيل بقرية للأيتام فى الإسكندرية -صور

كتب : محمد البدري , محمد عامر

08:53 م 31/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    السيطرة على حريق نخيل بقرية للأيتام فى الإسكندرية (2)
  • عرض 4 صورة
    السيطرة على حريق نخيل بقرية للأيتام فى الإسكندرية (4)
  • عرض 4 صورة
    السيطرة على حريق نخيل بقرية للأيتام فى الإسكندرية (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم السبت، على حريق اندلع في عدد من النخيل داخل قرية للأطفال الأيتام بمنطقة العامرية غربي المحافظة، دون وقوع أي إصابات بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل دار رعاية أيتام كائنة أمام كوبري العامرية في اتجاه الإسكندرية، نطاق قسم شرطة العامرية أول.

وانتقلت قوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم فرض كردون أمني وتأمين المارة، مع إخلاء المتواجدين لضمان سلامتهم ومنع امتداد ألسنة اللهب إلى المباني المجاورة.

وكشفت المعاينة الأولية، أن الحريق نشب بمجموعة من النخيل نتيجة سقوط كابل كهربائي مخصص لإنارة الشوارع، دون أن يسفر عن إصابات.

نجح رجال الحماية المدنية في محاصرة النيران وإتمام أعمال التبريد، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات الحماية المدنية بالإسكندرية العامرية الأجهزة الأمنية بالإسكندرية قسم شرطة العامرية أول حريق نخيل بقرية للأيتام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحسبا لهجوم أمريكي.. إيران تجهز مواقف سيارات ومحطات مترو لاستخدامها كملاجئ
شئون عربية و دولية

تحسبا لهجوم أمريكي.. إيران تجهز مواقف سيارات ومحطات مترو لاستخدامها كملاجئ
هبوط أرضي بعمق 15 مترًا يتسبب في انهيار محلين داخل محطة وقود بالتجمع
حوادث وقضايا

هبوط أرضي بعمق 15 مترًا يتسبب في انهيار محلين داخل محطة وقود بالتجمع
"بعد منشورات الإساءة لمصر".. أول رد من الفنان السوداني محمود ميسرة السراج
زووم

"بعد منشورات الإساءة لمصر".. أول رد من الفنان السوداني محمود ميسرة السراج
من الكرسي المتحرك إلى البرلمان.. حكاية جهاد بطلة السباحة التي كسرت المستحيل
علاقات

من الكرسي المتحرك إلى البرلمان.. حكاية جهاد بطلة السباحة التي كسرت المستحيل
سر "الشيخوخة الخارقة".. دراسة تكشف أسباب احتفاظ بعض كبار السن بقدرات عقلية
علوم

سر "الشيخوخة الخارقة".. دراسة تكشف أسباب احتفاظ بعض كبار السن بقدرات عقلية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النيابة العامة تحيل 31 متهمًا لمحكمة الجنح في قضيتَي تعريض أطفال مدرستين للخطر
مصر تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة