تفاصيل السيطرة على حريق نخيل بقرية للأيتام فى الإسكندرية -صور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم السبت، على حريق اندلع في عدد من النخيل داخل قرية للأطفال الأيتام بمنطقة العامرية غربي المحافظة، دون وقوع أي إصابات بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل دار رعاية أيتام كائنة أمام كوبري العامرية في اتجاه الإسكندرية، نطاق قسم شرطة العامرية أول.

وانتقلت قوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم فرض كردون أمني وتأمين المارة، مع إخلاء المتواجدين لضمان سلامتهم ومنع امتداد ألسنة اللهب إلى المباني المجاورة.

وكشفت المعاينة الأولية، أن الحريق نشب بمجموعة من النخيل نتيجة سقوط كابل كهربائي مخصص لإنارة الشوارع، دون أن يسفر عن إصابات.

نجح رجال الحماية المدنية في محاصرة النيران وإتمام أعمال التبريد، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.