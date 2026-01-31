إعلان

السيطرة على حريق مصنع جبس أبوزنيمة بعد انفجار 3 خزانات مازوت -صور

كتب : رضا السيد

10:02 م 31/01/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    حريق هائل _5
  • عرض 7 صورة
    خريق النصنع _6
  • عرض 7 صورة
    حريق المصنع _3
  • عرض 7 صورة
    حريق بمصنع الجبس _4
  • عرض 7 صورة
    الحريق _1
  • عرض 7 صورة
    تصاعد النيران _2

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جنوب سيناء - رضا السيد:

نجحت قوات الحماية المدنية بجنوب سيناء، مساء اليوم السبت، في إخماد حريق هائل اندلع داخل مصنع "نجمة سيناء" للجبس بمدينة أبوزنيمة، وذلك بعد جهود مكثفة لمحاصرة النيران التي تسببت في حجب الرؤية على الطريق الدولي الساحلي.

وكشفت التحريات الأولية، أن الحريق نشب أثناء قيام عمال شركة صيانة خاصة بأعمال "لحام" لثلاثة خزانات ضخمة بالمصنع، حيث تطاير شرر اللحام ليسقط داخل خزانات المازوت، مما أدى إلى انفجارها واشتعال النيران بشكل مفاجئ وخروجها عن السيطرة.

وكان اللواء محمد كامل عناني، مدير أمن جنوب سيناء، تلقى إخطاراً باندلاع الحريق في منطقة صحراوية بمدخل مدينة أبوزنيمة، وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية لموقع الحادث، وجرى الدفع بتعزيزات من سيارات الإطفاء التي واجهت صعوبة في البداية نتيجة كثافة أدخنة المازوت التي غطت الطريق الدولي بالكامل.

وتقوم قوات الحماية المدنية حالياً بأجراء عمليات التبريد لموقع الحريق لضمان عدم تجدد النيران، فيما باشرت الجهات المختصة حصر أعداد المصابين وتقدير حجم الخسائر المادية المنشأة.

كما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والوقوف على مدى الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء أعمال الصيانة داخل المصنع.

اقرأ أيضًا:

الدخان يغطي الطريق الدولي.. حريق هائل بمصنع جبس في جنوب سيناء -صور

مصدر يكشف سبب حريق مصنع الجبس فى جنوب سيناء -صور

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنوب سيناء قوات الحماية المدنية بجنوب سيناء حريق مصنع جبس أبوزنيمة مدير أمن جنوب سيناء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصدر يكشف سبب حريق مصنع الجبس فى جنوب سيناء -صور
أخبار المحافظات

مصدر يكشف سبب حريق مصنع الجبس فى جنوب سيناء -صور
قرار إيقاف تأشيرات العمرة يهدد شركات السياحة بخسائر مالية.. ما القصة؟
أخبار مصر

قرار إيقاف تأشيرات العمرة يهدد شركات السياحة بخسائر مالية.. ما القصة؟
"بعد منشورات الإساءة لمصر".. أول رد من الفنان السوداني محمود ميسرة السراج
زووم

"بعد منشورات الإساءة لمصر".. أول رد من الفنان السوداني محمود ميسرة السراج
رمضان 2026.. 15 صورة لـ دينا الشربيني في كواليس "اتنين غيرنا"
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. 15 صورة لـ دينا الشربيني في كواليس "اتنين غيرنا"
من الكرسي المتحرك إلى البرلمان.. حكاية جهاد بطلة السباحة التي كسرت المستحيل
علاقات

من الكرسي المتحرك إلى البرلمان.. حكاية جهاد بطلة السباحة التي كسرت المستحيل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط أرضي بعمق 15 مترًا يتسبب في انهيار محلين داخل محطة وقود بالتجمع
"بعد منشورات الإساءة لمصر".. أول رد من الفنان السوداني محمود ميسرة السراج
السيسي وبزشكيان يناقشان تصاعد التوتر في المنطقة والحلول السلمية للملف النووي