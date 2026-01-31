السيطرة على حريق مصنع جبس أبوزنيمة بعد انفجار 3 خزانات مازوت -صور

الرشاقة الاستراتيجية.. أول رسالة دكتوراه تطبق على ديوان عام محافظة البحيرة

جنوب سيناء - رضا السيد:

نجحت قوات الحماية المدنية بجنوب سيناء، مساء اليوم السبت، في إخماد حريق هائل اندلع داخل مصنع "نجمة سيناء" للجبس بمدينة أبوزنيمة، وذلك بعد جهود مكثفة لمحاصرة النيران التي تسببت في حجب الرؤية على الطريق الدولي الساحلي.

وكشفت التحريات الأولية، أن الحريق نشب أثناء قيام عمال شركة صيانة خاصة بأعمال "لحام" لثلاثة خزانات ضخمة بالمصنع، حيث تطاير شرر اللحام ليسقط داخل خزانات المازوت، مما أدى إلى انفجارها واشتعال النيران بشكل مفاجئ وخروجها عن السيطرة.

وكان اللواء محمد كامل عناني، مدير أمن جنوب سيناء، تلقى إخطاراً باندلاع الحريق في منطقة صحراوية بمدخل مدينة أبوزنيمة، وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية لموقع الحادث، وجرى الدفع بتعزيزات من سيارات الإطفاء التي واجهت صعوبة في البداية نتيجة كثافة أدخنة المازوت التي غطت الطريق الدولي بالكامل.

وتقوم قوات الحماية المدنية حالياً بأجراء عمليات التبريد لموقع الحريق لضمان عدم تجدد النيران، فيما باشرت الجهات المختصة حصر أعداد المصابين وتقدير حجم الخسائر المادية المنشأة.

كما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والوقوف على مدى الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء أعمال الصيانة داخل المصنع.

اقرأ أيضًا:

الدخان يغطي الطريق الدولي.. حريق هائل بمصنع جبس في جنوب سيناء -صور

مصدر يكشف سبب حريق مصنع الجبس فى جنوب سيناء -صور