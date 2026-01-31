اجتماعات مكثفة للجان النوعية بالبرلمان الأسبوع الجاري

تناقش اللجان النوعية بمجلس النواب عددًا من المشروعات والقوانين والملفات والموضوعات المهمة، بالإضافة إلى إعداد خطط العمل خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث.

وتعقد لجنة الدفاع والأمن القومي، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اجتماعًا الأحد، برئاسة النائب محمد عباس حلمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.

كما تعقد لجنة القوى العاملة اجتماعين متتاليين غدًا الأحد، برئاسة النائب محمد سعفان، رئيس اللجنة، وذلك لمناقشة استكمال إعداد خطة عمل اللجنة وتحديد أولوياتها خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث.

فيما تعقد لجنة الإدارة المحلية اجتماعين على مدار يومي الأحد والإثنين المقبلين، برئاسة النائب محمود شعراوي، رئيس اللجنة، وذلك لمناقشة خطة عمل اللجنة وتحديد أولوياتها.

اقرأ أيضًا:

نشاط للرياح وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة

أرخص أسعار برامج عمرة رمضان 2026.. تبدأ من 30 ألف جنيه

اليوم.. جولة تفقدية لرئيس الوزراء بعدد من المشروعات في محافظة المنيا