السفارة الأفغانية في اليابان توقف عملياتها غدا الأحد

(د ب أ)

من المقرر أن توقف السفارة الأفغانية في اليابان جميع عملياتها، بما في ذلك الخدمات القنصلية غدا الأحد

وكانت السفارة الأفغانية، التي تقع في حي ميناتو في طوكيو، يتم تشغيلها من قبل مسؤولين عينتهم الحكومة الديمقراطية للبلاد، والتي انهارت عام 2021، عندما استولت حركة طالبان المسلحة على السلطة، حسب وكالة جي.جي.برس اليابانية للأنباء اليوم السبت.

وقال مسؤول بالسفارة، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن المستقبل. ومن المتوقع إغلاق مبنى السفارة في الوقت الراهن.

وفي بيان صدر في أواخر ديسمبر، قالت السفارة إنها قررت الإغلاق بعد مشاورات مع الجانب الياباني، دون أن تقدم سببا محددا.

وأغلقت بعض المؤسسات الدبلوماسية في أفغانستان في السنوات الأخيرة بسبب نقص الأموال التشغيلية، بينما شهدت مؤسسات أخرى استبدال موظفيها بموظفين معينين من قبل الإدارة التي تقودها حركة طالبان.