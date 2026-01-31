إعلان

بالصور.. تطوير شامل لحي حسام كيلاني بديروط في أسيوط

كتب : محمود عجمي

10:59 ص 31/01/2026
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    أثناء 11
  • عرض 25 صورة
    أثناء 12
  • عرض 25 صورة
    أثناء 13
  • عرض 25 صورة
    أثناء 15
  • عرض 25 صورة
    أثناء
  • عرض 25 صورة
    أثناء1
  • عرض 25 صورة
    أثناء 14
  • عرض 25 صورة
    أثناء6
  • عرض 25 صورة
    محافظ أسيوط يفتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة حي حسام كيلاني بديروط- (1)
  • عرض 25 صورة
    قبل5
  • عرض 25 صورة
    أثناء8
  • عرض 25 صورة
    محافظ أسيوط يفتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة حي حسام كيلاني بديروط- (2)
  • عرض 25 صورة
    محافظ أسيوط يفتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة حي حسام كيلاني بديروط- (3)
  • عرض 25 صورة
    محافظ أسيوط يفتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة حي حسام كيلاني بديروط- (8)
  • عرض 25 صورة
    محافظ أسيوط يفتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة حي حسام كيلاني بديروط- (9)
  • عرض 25 صورة
    محافظ أسيوط يفتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة حي حسام كيلاني بديروط- (11)
  • عرض 25 صورة
    محافظ أسيوط يفتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة حي حسام كيلاني بديروط- (12)
  • عرض 25 صورة
    محافظ أسيوط يفتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة حي حسام كيلاني بديروط- (16)
  • عرض 25 صورة
    محافظ أسيوط يفتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة حي حسام كيلاني بديروط- (17)
  • عرض 25 صورة
    محافظ أسيوط يفتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة حي حسام كيلاني بديروط- (19)
  • عرض 25 صورة
    محافظ أسيوط يفتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة حي حسام كيلاني بديروط- (21)
  • عرض 25 صورة
    محافظ أسيوط يفتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة حي حسام كيلاني بديروط- (20)
  • عرض 25 صورة
    محافظ أسيوط يفتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة حي حسام كيلاني بديروط- (22)
  • عرض 25 صورة
    محافظ أسيوط يفتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة حي حسام كيلاني بديروط

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسيوط - محمود عجمي:

افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أعمال تطوير ورفع كفاءة حي حسام كيلاني بمدينة ديروط، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية المحافظة الشاملة للارتقاء بالشوارع والمناطق الحيوية وتحسين مستوى الخدمات وجودة الحياة للمواطنين بمختلف المراكز والأحياء.

جاء الافتتاح بحضور كل من: خالد عبد الرؤوف، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس عصام القرن، وكيل وزارة الإسكان بأسيوط، وسوزان محمد راضي، رئيسة مركز ومدينة ديروط، وعدد من نوابها والقيادات التنفيذية والشعبية، وسط تفاعل ومشاركة واسعة من أهالي المنطقة.

وأزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية وقص الشريط إيذانًا ببدء التشغيل الرسمي لأعمال التطوير بحي حسام كيلاني، الذي يعود تاريخ إنشائه لعام 1995، مؤكدًا أن المشروع يأتي ضمن خطة متكاملة لتحسين الخدمات بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية وتعزيز مستوى المرافق المقدمة للسكان.

وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير شملت رفع كفاءة الشوارع المحيطة بالعمارات السكنية بعد إزالة المعوقات، وتحديث شبكات الصرف الصحي وخطوط التغذية، بالإضافة إلى تركيب بلاط الإنترلوك على مساحة تقدر بنحو 9500 متر مربع، وتنفيذ الأرصفة بتركيب بلدورات بطول 2375 مترًا، إلى جانب تطوير منظومة الإنارة العامة وتنفيذ أعمال النظافة والتجميل، بما يسهم في تحسين المشهد الحضاري وتيسير الحركة المرورية داخل المنطقة.

وأضاف المحافظ أن المشروع يمثل إضافة نوعية للحي، ويأتي ضمن سلسلة من المشروعات الخدمية والتنموية التي يشهدها مركز ديروط خلال الفترة الحالية، مؤكدًا التزام المحافظة بتنفيذ مشروعات تمس حياة المواطنين مباشرة، لا سيما في المناطق كثيفة السكان، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين البنية التحتية.

وأشار المحافظ إلى أن مراحل التنفيذ تُتابع بشكل دوري لضمان الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية والبرامج الزمنية المحددة، والعمل على إزالة أي معوقات قد تعترض سير العمل، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من أعمال التطوير وإضفاء مظهر حضاري يعكس الصورة اللائقة بمدينة ديروط، بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هشام أبو النصر محافظ أسيوط حي حسام كيلاني محافظة أسيوط

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

دفاع ضحايا "مستريح السيارات": المتهم يعارض على أكثر من 50 حكمًا قضائيًا
حوادث وقضايا

دفاع ضحايا "مستريح السيارات": المتهم يعارض على أكثر من 50 حكمًا قضائيًا
إدارة ترامب توافق على صفقة أسلحة كبرى لإسرائيل بقيمة 6.67 مليار دولار
شئون عربية و دولية

إدارة ترامب توافق على صفقة أسلحة كبرى لإسرائيل بقيمة 6.67 مليار دولار
مصر ترحب بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومة السورية
شئون عربية و دولية

مصر ترحب بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومة السورية
محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول
أخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول
معارض كبرى ومنافذ.. "الزراعة" تعلن خريطة الاستعداد لشهر رمضان
أخبار مصر

معارض كبرى ومنافذ.. "الزراعة" تعلن خريطة الاستعداد لشهر رمضان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان