إعلان

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

11:40 ص 31/01/2026

مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية - محمد عامر محمد البدري:

يترقب طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور في محافظة الإسكندرية إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، والتي من المقرر إعلانها بعد قليل.

وتستعد مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لإعلان النتيجة رسميًا اليوم السبت، عقب اعتمادها من الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية.

وكان الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، قد أوضح أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 114 ألف و257 طالبًا وطالبة، موزعين على 333 لجنة في الإدارات التعليمية التسع بالمحافظة.

وشارك في الامتحانات 18 ألفًا و8 أشخاص من رؤساء لجان ومراقبين وملاحظين وأمن ومعاونين وعمال.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسكندرية فور اعتمادها عبر الروابط التالية:

موقع محافظة الإسكندرية.. اضغط هنا

موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.. اضغط هنا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية طلاب الشهادة الإعدادية بالإسكندرية محافظة الإسكندرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وظائف جديدة في 8 وزارات ومؤسسات حكومية - تفاصيل
أخبار مصر

وظائف جديدة في 8 وزارات ومؤسسات حكومية - تفاصيل
معارض كبرى ومنافذ.. "الزراعة" تعلن خريطة الاستعداد لشهر رمضان
أخبار مصر

معارض كبرى ومنافذ.. "الزراعة" تعلن خريطة الاستعداد لشهر رمضان
هادي رياض: "أتذكر هدف أبو تريكة.. وأبكي إذا خسر الأهلي بطولة"
رياضة محلية

هادي رياض: "أتذكر هدف أبو تريكة.. وأبكي إذا خسر الأهلي بطولة"
"حرب عالمية".. توفيق عكاشة يكشف توقعاته لشكل العالم في 2026 - (فيديو)
أخبار مصر

"حرب عالمية".. توفيق عكاشة يكشف توقعاته لشكل العالم في 2026 - (فيديو)
طرح إعلان مسلسل "السوق الحرة استعدادا لعرضه في رمضان 2026
مسرح و تليفزيون

طرح إعلان مسلسل "السوق الحرة استعدادا لعرضه في رمضان 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان