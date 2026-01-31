بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر محمد البدري:

يترقب طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور في محافظة الإسكندرية إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، والتي من المقرر إعلانها بعد قليل.

وتستعد مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لإعلان النتيجة رسميًا اليوم السبت، عقب اعتمادها من الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية.

وكان الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، قد أوضح أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 114 ألف و257 طالبًا وطالبة، موزعين على 333 لجنة في الإدارات التعليمية التسع بالمحافظة.

وشارك في الامتحانات 18 ألفًا و8 أشخاص من رؤساء لجان ومراقبين وملاحظين وأمن ومعاونين وعمال.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسكندرية فور اعتمادها عبر الروابط التالية:

موقع محافظة الإسكندرية.. اضغط هنا

موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.. اضغط هنا