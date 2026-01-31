بعد قليل.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

تستعد مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بعد قليل، لإعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية، عقب اعتمادها رسميًا من الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية.

وأكد الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن مؤشرات التصحيح الأولية مطمئنة، مشيرًا إلى أن العينات العشوائية أظهرت نسب نجاح مرتفعة بمختلف الإدارات التعليمية.

ويبلغ عدد الطلاب المشاركين في امتحانات هذا العام 114,257 طالبًا وطالبة، موزعين على 333 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، تحت إشراف نحو 18,008 من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وأفراد الأمن والمعاونين والعمال.