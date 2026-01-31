محافظ الجيزة يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس

كتب- محمد أبو بكر:

وجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة تقلبات الطقس خلال فصل الشتاء، مع تجهيز مخرات السيول وشبكات تصريف مياه الأمطار بكفاءة.

وأكد محافظ الجيزة، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، ضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق، والتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار، حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان سيولة الحركة المرورية بالشوارع والمحاور الرئيسية.

وشدد المحافظ على الجاهزية التامة للمعدات والأطقم الفنية للتدخل السريع حال سقوط الأمطار، مع استمرار برامج التطهير اليدوي بصفة دورية، خاصة بالأنفاق، فضلًا عن التأكد من توافر المخزون الاستراتيجي من السولار لضمان استمرارية تشغيل المعدات دون معوقات.

وأشار "النجار" إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الجيزة تعمل على مدار الساعة، مع المتابعة اللحظية للأحوال الجوية والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية للتدخل الفوري في حال حدوث أي طوارئ ناتجة عن تقلبات الطقس.

كما اطلع محافظ الجيزة، على أعمال إنشاء بالوعات جديدة لتصريف مياه الأمطار بعدد من الشوارع والميادين داخل نطاق الأحياء والمراكز، وذلك ضمن خطة المحافظة الاستباقية للاستعداد لموسم الأمطار ومواجهة التقلبات الجوية المحتملة.

وأوضح المحافظ، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بالتعاون مع الأحياء والمراكز، انتهت من إنشاء 348 بالوعة إضافية لتصريف مياه الأمطار بالشوارع الحيوية، بما يسهم في الحد من تراكم المياه وتحقيق السيولة المرورية.

