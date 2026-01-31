إعلان

ارتفاع ضحايا تصادم دراجتين ناريتين بالقليوبية إلى 3 وفيات

كتب : أسامة عبدالرحمن

11:45 ص 31/01/2026 تعديل في 11:45 ص

ضحايا حادث تصادم دراجتين ناريتين

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق على طريق شبين القناطر - التل بمحافظة القليوبية إلى ثلاثة شباب، مع إصابة شخص آخر، حيث جرى نقل الجثامين والمصاب إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع الحادث، وانتقلت قوات الأمن على الفور إلى مكان الواقعة.

وكشفت الفحوصات والمعاينة عن وفاة كل من: عبدالله عبدالحكيم، 22 عامًا، مقيم بقرية عرب غانم، عمرو م، مقيم بقرية كفر أبو زايد، وعبدالفتاح بهاء، 17 عامًا، مقيم بقرية تل بني تميم، وأُصيب شخص آخر تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

جرى نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى شبين القناطر العام، وأُخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيق والوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضحايا حادث تصادم دراجتين ناريتين (2)

حادث تصادم محافظة القليوبية مستشفى شبين القناطر العام الأجهزة الأمنية

أخبار

المزيد

